Patricia Allémonière : son salaire chez TF1, un "échec" ? Elle se confie

Chaque semaine, Jacques Sanchez est aux commandes de "Face aux médias" et de "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People. Le week-end dernier, il a reçu Patricia Allémonière, grand reporter et auteure. Cette dernière a travaillé pendant de nombreuses années au sein du service étranger de TF1, où elle était reporter de guerre. Ainsi, comme l'indique sa biographie sur la Toile, elle a été correspondante permanente à Jérusalem lors de la première Intifada (1987-1988) et durant la première guerre du Golfe, puis correspondante à Londres à l'époque des attentats de l'IRA.

De retour en France en 1994, elle suit les conflits en Bosnie, au Kosovo, en Algérie, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Iran, en Afghanistan et en Irak. En septembre 2011, elle a été blessée en Afghanistan. Un accident qu'elle a raconté à Jacques Sanchez dans "Que sont-ils devenus ?", expliquant qu'elle a eu une "chance folle" de s'en sortir, malgré ses blessures.

"Je suis arrivée avec un salaire de misère"

Dans la suite de cet entretien, Patricia Allémonière est revenue sur ses années passées chez TF1. L'occasion pour elle de parler salaire. Et autant dire que la journaliste a quelques regrets. "Les femmes étaient moins bien payées que les hommes. De ce côté-là, c'est mon échec. Si j'ai un peu réussi professionnellement parlant, côté financier, je n'ai pas réussi", a-t-elle lâché. Et de poursuivre : "Quand je suis partie en poste à l'étranger, on vous paye votre appartement. Je n'ai pas réussi à faire rentrer ma part étranger dans mon salaire au retour, ce que bon nombre avait réussi (...) Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte (NDLR, patrons de TF1) voulaient faire en sorte que les grands reporters soient aussi bien payés que les chefs de service (...) Ils avaient beaucoup monté les salaires. Je suis arrivée avec un salaire de misère".

Elle a ensuite dévoilé le salaire qu'elle touchait "en brut" à la fin de toute sa carrière, après avoir été 7 ans en poste et deux fois chef de service. "Je gagnais, ce qui est énorme pour un Français moyen, 10 000 euros brut, 7000 euros net. Ne pas croire qu'on avait des primes de risques. On en a eu jusqu'en 2003, après c'était fini. C'était comme ça. Après on pouvait avoir des primes d'audiences sur une actualité forte où les gens pendant 15 jours, 3 semaines, travaillent H24", a-t-elle expliqué.

