Patrick Balkany libéré : Cyril Hanouna plaide pour les prisonniers malades

Ce mercredi 12 février, Patrick Balkany est sorti de prison. Il était incarcéré depuis le 13 septembre dans l’attente de son procès pour "blanchiment de fraude fiscale". Fin janvier, sa troisième demande de remise en liberté avait été rejetée. Son avocat Romain Dieudonné était apparu très inquiet au micro de "BFM TV" affirmant que son client était en très mauvaise santé. "Les médecins disent que son état général continue de se dégrader et donc je suis profondément inquiet pour Patrick Balkany", indiquait-il. Isabelle Balkany avait accusé la justice "de vouloir tuer" son mari précisant qu’il était "dans un état de fatigue incroyable".

"Ils ne peuvent pas rester en prison"

Sa remise en liberté a été décidée par la cour d’appel. Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna est revenu sur le sort réservé à ces détenus âgés et malades qui sont emprisonnés. "C’est ce qu’on disait ici. Il y a plein de détenus qui sont malades en prison. Et c’est vrai que eux aussi, il faut les faire sorti", affirmait l’animateur en direct. "Je lance un appel à la justice pour libérer tous les prisonniers qui sont dans un état de santé très grave. Je sais que nous sommes très regardés en prison mais il y a beaucoup de prisonniers qui sont dans un état dramatique et on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les sortir. On ne peut pas les laisser dans un état aussi grave derrière les barreaux, ça ce n'est pas possible... Il y en a qui sont dans un état catastrophique et ils ne peuvent pas rester en prison, c'est très grave pour leur santé", a continué Cyril Hanouna suscitant un vif débat entre les chroniqueurs.

Alors que Benjamin Castaldi s’est montré favorable à la libération de l’ancien maire de Levallois-Perret, Raymond s’est montré beaucoup plus critique. Pour le chroniqueur, si les personnes sont en prison c’est qu’elles ont fait quelque chose de grave et elles doivent payer.

Nous avons Isabelle Balkany au téléphone dans #TPMP pic.twitter.com/xuEzbGa1ST — TPMP (@TPMP) February 12, 2020

Par Mélanie C.