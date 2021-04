Patrick Bruel : cette mauvaise nouvelle qu'il doit annoncer à ses fans

Dans son allocution du 31 mars dernier, Emmanuel Macron a redonné espoir aux acteurs du domaine culturel en annonçant une réouverture progressive des lieux culturels à partir de la mi-mai. Une excellente nouvelle pour certaines personnalités qui, depuis plus d’un an, ont dû mettre sur pause leurs carrières. Les cinémas, les théâtres, les salles de concert et les salles de spectacles étant fermés, les acteurs, comédiens, chanteurs, et tous les intermittents du spectacle sont une situation très compliquée depuis des mois.

Gad Elmaleh, Clara Luciani, M. Pokora, Yseult, Guillaume Canet ou encore Jean Dujardin, nombreuses sont les stars françaises à avoir exprimé leur ras-le-bol après avoir été obligés de reporter une tournée ou d’annuler une sortie de film. Et alors que les nouvelles semblaient plutôt bonnes, Patrick Bruel est aujourd’hui forcé d’annoncer une mauvaise nouvelle.

"On a tout fait pour y arriver"

Ce jeudi 8 avril 2021, le chanteur de 61 ans qui a d’ailleurs vaincu la Covid-19 s’est adressé à ses fans en vidéo. "Au vu de la crise sanitaire et des dernières décisions départementales, nous sommes contraints d’annuler les concerts du mois de mai et du mois de juin" a-t-il déclaré visiblement très triste. "On a tout fait pour y arriver, on a réfléchi, on a cherché des solutions, on est passé par tous les côtés, ça passe pas […] Nous allons donc annuler" a ajouté l’interprète du tube "Casser la voix".

Malgré tout, Patrick Bruel qui a déjà dû reporter sa tournée à plusieurs reprises, se veut assez optimiste et positif : "Rendez-vous à partir de septembre pour une tournée acoustique. Je vous en dis plus très très vite" a-t-il conclu.



Par E.S.