Patrick Bruel papa : les touchantes confidences de son ex Amanda Sthers

A 61 ans, Patrick Bruel est l'heureux papa de garçon de 17 et 15 ans prénommés Oscar et Léon. Si affiche aujourd'hui fièrement son côté papa poule, le chanteur a pourtant peiné à endosser son rôle de père... et c'est son ex-femme, Amanda Sthers, qui l'explique.



Elle et le chanteur ont été mariés trois ans, entre 2004 et 2007. Bien que leur rupture remonte à plus d'une décennie, les anciens amants sont encore très souvent associés. "Cela fait douze ans que nous sommes divorcés, je suis dans une autre vie. Alors cela me paraît toujours étrange qu'on me ramène à lui. En même temps, c'est le père de mes enfants, alors j'essaie de le prendre avec le sourire. Mais il y a un côté patriarcal, étouffant dans ce rapport-là" confiait Amanda Sthers à Paris Match en mai 2020.

Amanda Sthers fait des révélations sur Patrick Bruel

Ce jeudi 10 décembre était diffusé sur la chaîne W9, un documentaire intitulé "Itinéraire d’un surdoué", dédié au célèbre chanteur. Invitée à prendre la parole devant les caméras, la réalisatrice et écrivaine de 42 ans a fait quelques confidences sur son ex-mari. “Patrick, c'est un père qui a d'abord eu du mal au départ à savoir comment faire parce qu'il n'avait pas de modèle”, a expliqué Amanda Sthers.



Avant d’ajouter : “C'est un homme qui a grandi pendant longtemps sans papa, qu'il a retrouvé tardivement. Qui a eu besoin de se réconcilier avec lui avant qu'on fasse des enfants.”. La jolie blonde a ensuite expliqué qu'il a eu une sorte de déclic : “Je pense qu'on sait tous à quel moment on est capable de faire des choses. Donc ça correspondait aussi à son envie de se dire qu'il allait peut-être enfin fonder une famille”, a ajouté l’écrivaine.

Par E.S.