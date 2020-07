Patrick Cohen : le journaliste fait son retour en quotidienne sur Europe 1

L'agenda de Patrick Cohen ne risque pas de désemplir tout de suite. D'après les informations du Parisien, Europe 1 lui confie les commandes dès fin août d'une nouvelle émission sur la tranche horaire 12 h 30 - 13 h 30. Pour l'instant, la radio du groupe Lagardère n'a pas encore communiqué sur le contenu exact du programme mais il semblerait que cette dernière soit une déclinaison de l'émission qu'il animait le week-end sur la même radio "C'est arrivé cette semaine" et "c'est arrivé demain". L'ancien collègue de Léa Salamé, présentera le journal suivi d'une interview plus approfondie avec un ou deux invités qui pourront être des chefs d'entreprise, artistes, politiques ou encore intellectuels afin d'analyser l'actualité avec un peu plus de recul.

un emploi du temps bien rempli

Débauché de France Inter en 2017 pour la matinale d'Europe 1, Patrick Cohen qui a récemment poussé un coup de gueule contre Arnaud Lagardère semble prêt pour endosser ce nouveau rôle. "Avec la liberté que j'avais le week-end, je ne souhaitais pas forcément être davantage exposé a-t-il confié à nos confrères du Parisien. J'étais même heureux comme ça. Mais ça me faisait travailler sept jours sur sept, depuis deux ans. Or là, avec la crise du Covid-19 et mon implication sur C à vous, j'ai terminé la saison lessivé. Je me suis posé beaucoup de questions. Avec cette nouvelle organisation, je vais enfin pouvoir souffler le week-end". Il s'est ensuite exprimé sur son avenir à la télévision. Présent dans C à vous depuis plusieurs années maintenant, le journaliste compte bien y rester. "Je vais entamer ma dixième saison sur France 5. C'est mon ancrage. Je suis très attaché à l'équipe, à Anne-Elisabeth Lemoine. On a envie de prolonger l'exercice."

Par J.F.