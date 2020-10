Patrick Cohen : sa chronique sur le confinement saluée par la Toile

C'est le coup de coeur des internautes. Le chroniqueur de "C à Vous" sur France 5, Patrick Cohen, suscite toutes les attentions. Ce mardi 27 octobre, le journaliste a proposé une nouvelle chronique dans l'émission présentée par Anne-Élisabeth Lemoine, dédiée au reconfinement. Dans son discours, il s'interroge sur les responsables de cette deuxième vague liée à la pandémie de coronavirus. Il a employé des mots très cashs comme "charlatans" pour pointer du doigt les médecins qui défilent sur les plateaux de télévision avec des discours tous différents sur le coronavirus... Pour Patrick Cohen, il y a de nombreux responsables, comme tout d'abord le gouvernement, mais pas uniquement : "Il n'a pas su anticiper la deuxième vague, mettre des moyens à l'hôpital, recruter du personnel, ouvrir des lits (...) tout cela détient une part de vrai et de mauvaise foi qu'il faudra démenteler plus tard mais ces débats occultent l'essentiel à mes yeux, les contaminations ne résultent que de nos comportements individuels et collectifs. Le virus ne circule que parce que notre vie sociale le fait circuler (...)" Il a poursuivi : "Aucun gouvernement ne peut stopper une épidémie...".

"La phrase la plus honnête que j’ai entendu"

Sa tirade, illustrée par des images parlantes et choquantes de la réalité a été saluée par de nombreux internautes ! La Toile a même remercié Patrick Cohen pour son message fataliste mais véridique. De nombreux posts, tous aussi gratifiants les uns que les autres, ont fleuri sur Twitter : "Mon souhait pour la télévision en 2021 c'est que Patrick Cohen et Darius Rochebin fassent des petits chez les journalistes!" ou encore "Rien à ajouter. Rien à retrancher. Patrick Cohen restera une exception dans cette période funeste où le journalisme a beaucoup failli." Dans son édito pour "C à vous", le journaliste a sorti une phrase qui résonne encore dans l'esprit des internautes : "La phrase la plus honnête que j’ai entendu hier, c’est celle de Patrick Cohen dans 'C à vous' : 'Si je tombe malade demain, je dirai plutôt que c’est de ma faute que celle du gouvernement' !". Une chronique qui a pris tout son sens la veille du discours tant attendu d'Emmanuel Macron pour annoncer de nouvelles mesures restrictives et peut-être même un reconfinement de la France...

La phrase la plus honnête que j’ai entendu hier, c’est celle de #PatrickCohen dans @cavousf5 :

« Si je tombe malade demain, je dirai plutôt que c’est de ma faute que celle du gouvernement » ! — Iris #FranceUnie #Macron2022 (@olisab1949115) October 28, 2020

Fleurs ou chocolat #PatrickCohen ? https://t.co/m4Ebo7Z9Tl — Capucine (@graindesable20) October 28, 2020

Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance de citoyenne lambda à #PatrickCohen.

Il a fait bcp de bonnes chroniques sur le COVID mais celle-ci est à archiver. Pour une fois le rôle des médias est évoqué par un journaliste sans concession et sans corporatisme. Bravo monsieur ! — Stephanie B (@chumunue) October 27, 2020

Très bonne analyse de #PatrickCohen comme à chaque fois.



L'épidémie de #Coronavirus se propage de proche en proche, pour l'arrêter, la seule solution est de casser les chaînes de contamination.



Il nous importe à tous d'être responsable de sa santé, notre santé.#TousAntiCovid https://t.co/YoDNXwsIVk — Thibault AM (@thibault_am) October 27, 2020

« Relâchement des Français cet été, suivi aussitôt en septembre-octobre d'un relâchement de l'intelligence sur les plateaux TV ». Ou comment #PatrickCohen dans un édito implacable éparpille façon puzzle ses confrères journalistes et nos comportements individuels et collectifs ! https://t.co/snRAJ1cBDf — Mrs Black Woman (@mariecoosemans) October 28, 2020

Merci #PatrickCohen pr cette analyse. L’enjeu est bien celui d’une responsabilité individuelle et collective.A l’heure des choix difficiles notre devoir sera d’accompagner les mesures prises mais il faudra aussi travailler sur la vie ac le virus pr ne plus se laisser surprendre https://t.co/k46atIHDRS — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) October 28, 2020

