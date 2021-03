Patrick Dupond mort : Chris Marques, Anne Roumanoff... Les stars lui rendent hommage

Patrick Dupond - virtuose de la danse - est décédé ce vendredi 5 mars 2021 à l'âge de 61 ans. C'est son entourage qui a annoncé la mauvaise nouvelle à l'AFP, précisant que le danseur s'est éteint des suites d'une "maladie froudoyante". "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a confié sa compagne Leïla Da Rocha.

Sa carrière a été marquée par plusieurs récompenses, notamment le jour où il a remporté la médaille d'or du concours international de ballet de Varna en Bulgarie, en 1976. Nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1980, il a travaillé avec les plus grands danseurs du monde, de Rudolf Noureev à Maurice Béjart en passant par Alvin Ailey. Il est ensuite devenu directeur de la danse du ballet de l'Opéra national de Paris en 1990, dix ans après sa première nomination en tant que danseur.

"Le copain Patrick Dupond vient de nous quitter..."

Patrick Dupond était aussi un visage connu de la télévision française. Après une participation à "La Ferme Célébrités" en 2005, il a été juré dans "La France a un incroyable talent" en 2007 avant de rejoindre celui de "Prodiges" entre 2014 et 2017. Mais c'est surtout pour son rôle de juré dans "Danse avec les stars" que le danseur étoile s'était fait remarquer, dans les saisons 9 et 10 du télé-crochet. Il a ainsi noté les performances de plusieurs personnalités aux côtés de Shy'm, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Ce dernier a réagi à sa mort dans sa story Instagram. "2020 pas top comme année. 2021, pas beaucoup mieux. Le copain Patrick Dupond vient de nous quitter et c'est toute la famille 'Danse avec les stars' qui pense à lui. On est tous sous le choc, c'est ultra dur. On pense à sa famille et à toutes les belles choses qu'il nous a montrées pendant toutes ces années. On pense à toi Patrick. À bientôt".

Loïc Nottet, gagnant de la saison 6 de "Danse avec les stars", a lui aussi posté un message. "Patrick Dupond ! Une nouvelle étoile à rejoint le ciel ! Le monde de la danse perd aujourd’hui un immense talent", a-t-il écrit sur Twitter. La chaîne TF1 s'est aussi manifestée. "TF1 est très triste d’apprendre le décès de Patrick Dupond, l’un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir comme juge de 'Danse Avec Les Stars'. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches". D'autres personnalités ont salué la mémoire du danseur, notamment Anne Roumanoff, Gautier Capuçon (violoncelliste) ou encore Karima Charni.

Dévasté d’apprendre la mort du danseur étoile Patrick Dupond, 61 ans.

