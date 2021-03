Patrick Dupond mort : Claire Chazal lui rend un vibrant hommage

Le monde de la danse et de la télévision est en deuil. Ce vendredi 5 mars, Patrick Dupond décédait des suites d'une maladie foudroyante à l'âge de 61 ans. C'est sa compagne Leïla Da Rocha qui a annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué transmis à l'AFP : "Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles". Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Juré emblématique de l'émission "Danse avec les Stars", ses anciens collègues lui ont adressé un dernier hommage. C'est le cas notamment de la chanteuse Shy'm qui a écrit sur son compte Instagram "Quelle chance j’ai eue de te rencontrer et bien plus... Je ne retiendrai de toi que ton sourire, ta douceur, ta bienveillance, ta poésie et indéniablement ton talent. J’espère que tu danses déjà parmi les autres étoiles. Merci Monsieur Patrick Dupond". Marie-Claide Pietragalla, étoile du ballet de l'Opéra de Paris a écrit à l'AFP : "Je pleure la disparition d'un ami, d'un mentor, d'un homme d'une grande délicatesse, d'une grande générosité, d'une grande fragilité mais aussi d'une grande force. C'était un combattant".

"Il aimait brûler la vie par tous les bouts"

Quelques heures après, c'est Claire Chazal qui s'est confiée sur le danseur étoile au micro de BFMTV. Passionnée de danse classique, elle était proche de Patrick Dupond. "D'abord, parce que c'était un virtuose de la danse. Il avait un don, quelque chose de particulier. Il tournait plus vite. Il était d'une virtuosité. (...) Ensuite, parce que Patrick Dupond aimait la lumière, il aimait être populaire, il l'a montré après être parti de l'Opéra en participant à des émissions de télé et en popularisant la danse".

L'ancienne présentatrice du JT de TF1 a ensuite fait quelques confidences sur le caractère bien trempé du danseur : "Il aimait brûler la vie par tous les bouts. Il aimait faire la fête. Il était un peu rebelle (...) Patrick aimait être sur scène. C'était un artiste immense, mais aussi un showman".

