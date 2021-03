Patrick Dupond mort : le vibrant hommage de Marie-Claude Pietragalla à ses obsèques

C'est une nouvelle qui a beaucoup attristé. Le 5 mars dernier, la France apprenait la mort de Patrick Dupond. Le célèbre danseur et étoile et ancien coach de Danse avec les Stars décédait d'un cancer à l'âge de 61 ans. C'est sa compagne, Leïla Da Rocha qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Suite à l'annonce de sa mort, les hommages se sont évidemment succédés. Dans les colonnes de Femme actuelle, sa compagne s'est confiée non sans émotion sur leur relation et a également confié les causes de sa mort, restées secrètes : "Entre nous, c’était un amour divin, un amour sacré indéfinissable. Je commençais une phrase, il la terminait… On respirait ensemble. Il est mort d'un cancer du poumon. Le cancer s'était généralisé, malheureusement nous l'avons constaté très tard. Bien souvent, derrière l'arbre, il y a la forêt..."

"tes pirouettes offertes comme des cadeaux…"

Une autre personne lui a rendu plusieurs hommages bouleversant, il s'agit de Marie-Claude Pietragalla. Quelques heures après l'annonce sa mort, elle avait déclaré à l'AFP : "Je pleure la disparition d'un ami, d'un mentor, d'un homme d'une grande délicatesse, d'une grande générosité, d'une grande fragilité mais aussi d'une grande force. C'était un combattant. Sa danse exprimait la grande humanité qu'il avait en lui. C'était un artiste total, un danseur mais aussi un acteur qui a marqué des générations de danseurs. Il était dans la transmission, il avait à coeur de transmettre son savoir".

Et ce 11 mars, durant les obsèques du danseur à l'église Saint-Roch à Paris, la danseuse étoile a une nouvelle fois eu de jolis mots pour son ancien camarade de danse : "Nous gardons précieusement en mémoire tes envols qui semblaient ne jamais finir, tes manèges qui étourdissaient les salles du monde entier, tes pirouettes offertes comme des cadeaux…"

Par J.F.