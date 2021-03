Patrick Dupond mort : les touchantes confidences d'Héloïse Martin

C'est une triste nouvelle que les Français ont appris le 5 mars dernier. Le célèbre danseur étoile est décédé des suites d'une maladie foudroyante à l'âge de 61 ans. C'est sa compagne et sa collaboratrice Leïla Da Rocha qui avait annoncé la nouvelle auprès de l'AFP : "Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles". À la suite de l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage, notamment Chris Marques, son ancien camarade de l'émission "Danse avec les Stars" : "2020 pas top comme année. 2021, pas beaucoup mieux. Le copain Patrick Dupond vient de nous quitter et c'est toute la famille 'Danse avec les stars' qui pense à lui. On est tous sous le choc, c'est ultra dur. On pense à sa famille et à toutes les belles choses qu'il nous a montrées pendant toutes ces années. On pense à toi Patrick. À bientôt", avait-il écrit sur Instagram.

"C’était un honneur de pouvoir danser devant cette légende de la danse"

Ce mercredi 17 mars, c'est une autre camarade de l'émission qui lui a rendu un bel hommage. Il s'agit d'Héloïse Martin. L'actrice a participé à "Danse avec les Stars" et a eu la chance de danser devant Patrick Dupond. Interrogée par Gala, elle a fait de touchantes confidences sur le danseur : "Sur l’émission de 'Danse avec les Stars', lui et sa moitié Leïla m’ont donné beaucoup de conseils, toujours bienveillants".

Elle a ensuite déclaré qu'elle a été sous le choc lorsqu'elle a appris le décès du danseur : "Je n'ai pas compris quand j'ai vu les articles. Le premier conseil qu’il m’a donné, c’était quelques heures avant ma première danse. Avec Leïla, car ils étaient vraiment inséparables, ils m'ont dit que je devais mettre mes complexes de côté, notamment sur mes rondeurs, car j’avais tous les atouts pour bien danser et qu’ils croyaient fort en moi. C’était un honneur de pouvoir danser devant cette légende de la danse".

Par J.F.