Patrick Dupond mort : retour sur son histoire d'amour avec Leïla Da Rocha

Une nouvelle étoile a rejoint le ciel. Patrick Dupond est décédé à l'âge de 61 ans, ont annoncé l'AFP et son entourage ce vendredi 5 mars 2021. à l'âge de 61 ans. L'artiste a succombé à une maladie foudroyante. "Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé sa compagne Leïla Da Rocha, qui était son dernier amour. Depuis plusieurs années, le danseur étoile partageait la vie de la chorégraphe et danseuse qui a chamboulé sa vie. Alors qu'il n'avait eu que des relations homosexuelles avant, le danseur a rencontré la championne internationale de basket en 2004. À cette période où il avait souffert de dépression et d'alcoolisme suite à un grave accident de voiture, Patrick Dupond a pu rebondir en devenant professeur dans l'école de danse de Leïla Da Rocha à Soissons.

Un couple uni autour de la danse

Mais les deux artistes n'ont pas formé un couple au départ. En 2011, la danseuse était mariée à un autre homme. Au sujet de sa relation avec Patrick Dupond, elle avait confié dans une interview à Libération : "Elle est fusionnelle. Ça n'a rien à voir avec une histoire de cul. Rien à voir avec l'amour que je porte à mon mari". Ce n'est que plusieurs années après que le couple est devenu officiel. Fusionnels sur scène comme en privé, ils ont ouvert ensemble une école internationale de danse à Bordeaux en 2017. "Je crois qu'il m'était nécessaire de traverser toutes ces épreuves pour être digne de son amour. (...) Je me réveille chaque jour avec la certitude de plus en plus forte qu'elle est la femme de ma vie", avait confié Patrick Dupond dans Paris Match en 2017.

Par Marie Merlet