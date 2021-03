Patrick Dupond mort : sa compagne Leïla Da Rocha lui rend un hommage émouvant

Patrick Dupond est décédé à l’âge de 61 ans le vendredi 5 mars. Une disparition brutale qui a suscité une vive émotion chez ses proches et ceux qui l’ont côtoyé. La chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, présente à ses obsèques le jeudi 11 mars, avait partagé sa tristesse : "Je pleure la disparition d’un ami, d’un mentor, d’une homme d’une grande délicatesse, d’une grande générosité, d’une grande fragilité mais aussi d’une grande force. C’était un combattant". La mémoire du danseur étoile a aussi été saluée par ses anciens camarades de Danse avec les stars avec Chris Marques, Fauve Hautot, mais aussi Christophe Licata qui ont assisté aux funérailles à l’église Saint-Roch à Paris. En hommage à Patrick Dupond, l’émission "13h15 le samedi" lui a consacré un reportage ce samedi 13 mars.

Sa compagne très émue

Silencieuse depuis la disparition de son compagnon, Leïla Da Rocha a livré un témoignage bouleversant. "Il aimait transmettre, il aimait enseigner. Sa méthode était simple : c’était le naturel, être soi-même dans un studio pur transmettre. C’est pour ça que je suis là aujourd’hui", a confié la chorégraphe de renommée internationale qui a fondé avec Patrick Dupond une école internationale de danse à Bordeaux en 2017. Très émue, elle a poursuivi en larmes : "J’ai envie de continuer cela et de faire briller son étoile encore et toujours". Grâce à elle, Patrick Dupond avait réussi à rebondir après son grave accident de voiture. "Je me réveille chaque jour avec la certitude de plus en plus forte qu'elle est la femme de ma vie", avait-il confié dans Paris Match en 2017.

Par Marie Merlet