Patrick Fiori "blessé" par Thierry Ardisson, pourquoi il refuse de participer à ses émissions

Ce samedi 10 octobre 2020, Patrick Fiori était l’invité d’Eric Dussart sur RTL. En pleine promotion de son nouvel album "Un air de famille", le chanteur a également évoqué la finale de "The Voice Kids" qui aura lieu ce samedi soir sur TF1 avec Kendji Girac, Soprano, Julien Doré en invité exceptionnel et Jenifer qui, touchée par le coronavirus, participera à l’émission en visioconférence. Mais ce n’est pas tout. Patrick Fiori a aussi raconté une anecdote marquante sur Thierry Ardisson. L’artiste est revenu sur sa participation en tant qu’invité à l’émission "Tout le monde en parle", en 2001. Interrogé par Thierry Ardisson sur sa vie sexuelle, Patrick Fiori avait alors donné des réponses très cashs à l’animateur. "Ce genre d'émission, c'est le ton, donc on joue le jeu ou on le joue pas. Je savais très bien qu'Ardisson avait besoin d'une réponse à ce moment-là, et que de toute façon j'allais me faire percuter à un moment ou à un autre", estime celui qui a tourné un film pour France 3.

"Thierry Ardisson n'a pas tenu sa parole"

Il se souvient avoir vu Thierry Ardisson la veille de l’émission dans un hôtel parisien pour préparer l’interview. "Je lui avais dit 'Attention, je ne suis pas prêt pour certaines choses alors entends-le’", raconte encore le caoch de "The Voice Kids". Une demande qui n’a visiblement pas été prise en compte par le présentateur. "À partir de là, je me suis dit que je n'irai plus jamais", affirme Patrick Fiori. Il précise tout de même ne pas en vouloir à Thierry Ardisson même si son action l’a "blessé" : "C'est un grand journaliste (...) il a fait beaucoup de belles choses. Il n'a pas tenu sa parole, alors je ne lui en veux pas, mais ça m'a un peu blessé. Sinon le programme était top, les gens étaient supers, mais je pense que je n'avais pas ma place dans cette émission-là. Et peut-être qu'à l'époque la maison de disque aussi ne m'avait pas super bien prévenu (...) Je devais être très fatigué et j'ai du dire des conneries. Mais bon, c'est la vie, il faut bien que jeunesse se passe".

Par Matilde A.