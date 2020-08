Patrick Fiori star de la nouvelle fiction de France 3

Tout sourit à Patrick Fiori. Côté vie privée, le chanteur file toujours le parfait amour avec sa compagne Ariane Quatrefages. Le couple a eu deux fils, dont le dernier est né en 2014.

Côté vie professionnelle, Patrick Fiori se consacre de plus en plus au petit écran. Le 22 août prochain, Patrick Fiori retrouvera son fauteuil rouge sur le plateau de "The Voice Kids". Pour cette septième saison, le chanteur sera accompagné de Jenifer, Soprano et Kendji Girac, petit dernier de la bande. Mais ce n’est pas tout. Patrick Fiori a des projets plein la tête, dont un qui vient d’être dévoilé par la chaîne France 3.

Ex-prisonnier dans la série

Celui qui se nomme en réalité Patrick Chouchayan est actuellement en plein tournage d’une toute nouvelle fiction pour France 3, baptisée "Mauvaises Graines" ! Dans cette série, Patrick Fiori incarne le personnage de Jean Bogossian, un éducateur au passé tumultueux. Son but : aider des jeunes à ne pas tomber dans la délinquance et éviter de prendre le même chemin que lui. En effet, Jean Bogossian a purgé une longue peine de prison pour avoir assisté à une rixe qui a coûté la vie à un homme. Le tournage se déroule pendant tout le mois d’août dans la région Centre-Val de Loire. Patrick Fiori y donne même la réplique à Michel Jonasz ou encore Marwen Berreni (connu pour son rôle d’Abdel dans la série "Plus belle la vie").

Ce n’est pas la première fois que Patrick Fiori joue la comédie. Le chanteur a même fait du théâtre, en 2010, aux côtés de Michel Galabru dans "La femme du boulanger". En 2018 cette fois, Patrick Fiori a interprété son propre rôle dans "Demain nous appartient" sur TF1.

Par Matilde A.