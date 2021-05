Patrick Montel : ce jour où ses propos sur le dopage ont fait polémique (Exclu vidéo)

En avril 2019, Patrick Montel avait fait parler de lui dans les médias. En effet, le journaliste avait posté sur Facebook une vidéo dans laquelle il revenait sur l'affaire Clémence Calvin, cette coureuse française qui, alors qu'elle devait participer au marathon de Paris, aurait évité un contrôle antidopage inopiné en fuyant au Maroc. Et autant dire qu'à l'époque, son avis avait fait polémique. "Oui, c'est insupportable, mais d'où vient le dopage ? Est-ce que c'est l'athlète lui-même qui est responsable du dopage, ou est-ce que c'est un système qui conduit l'athlète à se doper ?" disait-il.

Et de poursuivre : "Quand on était en classe, on était noté, si on n'avait pas la moyenne, on rentrait à la maison et on prenait un coup derrière la tête, et on ne passait pas en classe supérieure. Là, il s'agit d'être le meilleur". Patrick Montel s'était alors retrouvé dans la tourmente, beaucoup l'accusant d'excuser ce genre de pratiques.

"Qui ne s'est jamais dopé ?"

Ce mercredi 26 mai 2021, Patrick Montel est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, il revient sur cette polémique de dopage. "En fait, je l'aime Clémence Calvin (NDLR la coureuse). C'est une amie. C'est quelqu'un que j'adore. Donc, à chaud comme ça, j'ai envie de la défendre. J'ai envie de dire : 'Bon d'accord, elle a déconné ! Mais ne tirez pas sur une ambulance. D'abord, ne tirez pas sur une ambulance s'il y a la présomption d'innocence'. Et puis le dopage, c'est quoi ? Qui ne s'est jamais dopé ? Est-ce qu'il y a juste l'athlète qui a intérêt à se doper ou est-ce qu'il y'a tout autour des gens qui en profitent ? Alors, je ne dis pas que tous les gens se dopent. Je dis simplement que le dopage est consubstantiel du sport (...) Ça a toujours existé", explique-t-il.

À la suite de ses propos sur le dopage, Patrick Montel avait été évincé de plusieurs rendez-vous sportifs, notamment du Marathon de Paris. Puis il avait été évincé de "Stade 2" en novembre 2020. Face à l'animatrice sur Non Stop People, il revient sur son départ. "Il y a un moment où il faut partir parce que j'ai fait 33 ans et c'est déjà énorme (...) J'ai eu le bonheur de durer (...) Je pense que ça fait partie d'un tout. J'ai senti les choses qui arrivaient, bien avant cette histoire de dopage. J'ai senti que je glissais lentement vers la sortie. Je ne voulais pas me dire que c'était fini, mais je savais que ça se terminait. Après, il a fallu quelque chose et ça a été ça qui a été le déclencheur, mais globalement, c'est plus compliqué je pense", dit-il.

