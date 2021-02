Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol : deux nouveaux témoignages l'accablent

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. L'ancien présentateur star du JT de TF1 Patrick Poivre d'Arvor est actuellement visé par une enquête pour viol. Il est accusé par l'écrivaine Florence Porcel. Cette dernière révèle qu'elle aurait été abusée par le journaliste entre 2004 et 2009. Ce dernier était sorti du silence sur son compte Facebook et a nié les faits en bloc. "J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel relayées avec complaisance par un quotidien. J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes".

Florence Porcel avait dévoilé dans sa plainte que Patrick Poivre d'Arvor avait eu une emprise psychologique sur elle. Emprise que le journaliste a également réfutée : "Il n’y a jamais eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte".

"C'est un prédateur sans conscience"

Mais ce vendredi 26 février, deux nouveaux témoignages dévoilés par le magazine Closer viennent accabler Patrick Poivre d'Arvor. Une journaliste raconte le jour où le journaliste se serait montré très insistant lors d'un voyage de presse en 2013 : "Le matin du premier jour, il m'avait demandé mon numéro de portable pour pouvoir 'échanger plus longuement avec moi'. Et dans la foulée, il m'a envoyé un SMS me proposant de le rejoindre dans sa suite."

Proposition qu'elle aurait refusée "vu sa réputation dans le métier" mais qui n'aurait pas décourager Patrick Poivre d'Arvor. "Le jour du retour en France, comme il profitait de sa suite jusqu'à la dernière minute, il m'a à nouveau proposé d'y monter 'pour poser mes valises et prendre une douche si je voulais'. PPDA était bien plus qu'un dragueur impénitent, c'était un malade".

Une autre femme a également accepté de témoigner. Elle n'hésite alors pas à qualifier le journaliste de "prédateur". "C'est un prédateur sans conscience, qui sera toujours dans le déni de ce qu'il a fait subir à de très jeunes femmes. Ce qui me choque, c'est qu'il se soit conduit ainsi dans le cadre de son travail. Cette impunité hallucinante”.

