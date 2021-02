Patrick Poivre d'Arvor : accusé de viol, il porte plainte pour "dénonciation calomnieuse"

Alors que le mouvement #MeToo bat son plein, c'est désormais au tour de Patrick Poivre d'Arvor d'être visé par une plainte sordide. Ce jeudi 18 février 2021, Le Parisien a révélé que l'ancien célèbre présentateur du JT de TF1 est actuellement sous le coup d'une enquête pour viols après une plainte déposée par l'écrivaine Florence Porcel.



La femme aujourd'hui âgée de 36 ans et connue dans l'univers de la littérature accuse le journaliste de viols et évoque deux agressions commises en 2004 et en 2009. La plaignante explique qu'à 21 ans, alors qu'elle se remettait tout juste d'une opération suite à la découverte d'une tumeur au cerveau, elle aurait d’abord été invitée dans les coulisses du journal télévisé du soir par Patrick Poivre d'Arvor, rencontré pour la première fois en 2004. L’accusatrice raconte qu'il aurait ensuite abusé d’elle dans son bureau.Cinq ans plus tard, en avril 2009, et alors qu’elle préparait un mémoire sur les ouvrages des personnalités phares du petit écran, le journaliste "lui aurait imposé une fellation sans protection par la force."

Patrick Poivre d'Arvor réplique et porte plainte

Quelques heures après l'annonce de cette enquête pour viol, l'ex de Claire Chazal a répliqué, lui aussi par voie judiciaire. Son avocat a en effet affirmé que le journaliste qui nie les faits, va porter plainte et évoque une "dénonciation calomnieuse, aussi mensongère qu’inspirée par une quête de notoriété inconvenante". "PPDA est, à cet égard, révolté par la manière dont on cherche à l’instrumentaliser pour assurer la promotion d’un roman", peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi par son conseil. Me François Binet fait ainsi savoir que son client procédera, dans les jours à venir, "au dépôt d’une plainte poursuivant la dénonciation calomnieuse de Madame Florence Porcel".

On note que son accusatrice a publié en janvier dernier, un ouvrage cathartique baptisé "Pandorini" dans lequel elle évoque de façon subtile, et sans le viser clairement, les faits qu'elle reproche aujourd'hui à Patrick Poivre d'Arvor.

Par E.S.