Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol : son avocate sort du silence

C'est un article qui a fait l'effet d'une bombe. Depuis quelques semaines maintenant, Patrick Poivre d'Arvor est accusé de viol de la part de Florence Parcel. Des accusations qu'il a rapidement réfutées, notamment sur le plateau de "Quotidien". "C’était en 2004, en novembre 2004, ça s’est très bien passé de manière professionnelle et je dirais cordiale. Et le lendemain, elle m’a envoyé une série de poèmes un petit peu, bon voilà, j’ai senti que j’avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage. C’étaient des choses très aimables, elle faisait évidemment référence à rien du tout de répréhensible qui se serait passé la veille ou ce fameux jour dans mon bureau". Mais depuis ce jour, les accusations pleuvent. Lundi 15 mars, "Le Monde" a publié un article choc. Et pour cause, dans ce dernier, huit nouveaux témoignages sont recensés, dont trois qui accusent le journaliste de viol.

"Monsieur Poivre d’Arvor s’étonne et s’indigne de ces méthodes"

Face à ces déclarations, l'avocate de Patrick Poivre d'Arvor a décidé de sortir du silence. Les journalistes du journal "Le Monde" ont décidé de contacter l'avocate de l'ancien présentateur du JT de TF1 qui a accepté de répondre. "Monsieur Poivre d’Arvor s’étonne et s’indigne de ces méthodes […] Comme il l’a fait savoir dès le premier jour, [il] n’a jamais imposé à quiconque un acte ou une relation sous la contrainte et réfute toute accusation qui évoquerait des faits non consentis. Il conteste les quelques allégations qui lui ont été communiquées en amont de la publication du présent article". Par le biais de son avocate, Patrick Poivre d'Arvor a fait savoir qu'il était "profondément attaché à la libération de la parole des femmes même s’il est aujourd’hui victime de son dévoiement".

Par J.F.