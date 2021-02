Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols : il donne de ses nouvelles sur Facebook

Dans la tourmente depuis que "Le Parisien" a révélé que Patrick Poivre d’Arvor était visé par une enquête pour viols, l’ancienne star du JT a préféré garder le silence. Jusqu’à ce vendredi 19 février au soir. Patrick Poivre d’Arvor a publié un long texte sur Facebook dans lequel il nie les faits que l’écrivaine Florence Porcel lui reproche. "J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel relayées avec complaisance par un quotidien", commence Patrick Poivre d’Arvor avant d’en dire plus sur la nature de sa relation avec Florence Porcel : "J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes". PPDA est accusé d’avoir abusé de Florence Porcel à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Nos confrères du "Parisien" évoquent "un mécanisme d'emprise psychologique dans lequel elle se serait alors enferrée". Une chose à laquelle Patrick Poivre d’Arvor a tenu à répondre : "Il n’y a jamais eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte".

"Je répondrai à toute convocation des enquêteurs"

L’ancien présentateur de TF1 a aussi donné de ses nouvelles, avouant que ces accusations le touchent profondément. "Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables. Je suis révolté par la manière dont on cherche à m’utiliser pour assurer la promotion d’un roman. La recherche de notoriété n’excuse pas tout", écrit-il, toujours sur Facebook. Patrick Poivre d’Arvor conclut son long texte en assurant n’avoir "jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle". "Bien entendu je répondrai à toute convocation des enquêteurs pour rétablir mon honneur et la vérité des faits", a-t-il ajouté. Pour rappel, Patrick Poivre d'Arvor a porté plainte contre Florence Porcel pour "dénonciation calomnieuse".

Par Matilde A.