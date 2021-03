Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : il porte plainte contre Florence Porcel

Les faits se seraient déroulés entre 2004 et 2009, alors que Florence Porcel était encore étudiante. Emue par un livre écrit par PPDA, elle l'avait alors contacté car elle souhaitait elle-même écrire, pour lui envoyer des textes et se faire conseiller. Après plusieurs échanges téléphoniques, d’abord courtois, la jeune écrivaine avait été invitée dans les coulisses du plateau du journal télévisé de TF1 et aurait été alors victime de viol. Une affaire portée récemment devant le justice, prélude à de nombreux autres témoignages de jeunes femmes qui auraient également subi des agressions de la part du présentateur.

PPDA riposte

Une enquête préliminaire a été ouverte en février dernier, et depuis, l'ex de Claire Chazal nie vivement les faits. Le 30 mars, il a donc riposté en déposé une plainte contre Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse auprès du parquet de Nanterre, selon les informations de l’AFP. Son avocat, maître Philippe Naepels, avait d'ailleurs déclaré : "PPDA est, à cet égard, révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman". Dans cette déclaration, il fait référence à l’ouvrage "Pandorini", paru en janvier, qui mettait en scène l’histoire d'une jeune fille de 19 ans, souhaitant devenir comédienne, et qui tombe sous l'emprise d'un "acteur de 40 ans son aîné". L’affaire est donc loin d’être terminée entre l’ancien présentateur de 73 ans et la romancière de 37 ans.

Par Sarah Chelly