Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols : Il sort du silence dans Quotidien

Patrick Poivre d’Arvor est en pleine tourmente depuis deux semaines. Nos confrères du Parisien on fait savoir que l’écrivaine Florence Porcel accuse l’ancien présentateur de TF1 de viols pour des faits remontant entre 2004 et 2009. Très discret depuis le début de cette affaire, Patrick Poivre d’Arvor a finalement pris la parole sur le plateau de Quotidien ce mercredi 3 mars. Et face à Yann Barthès, PPDA, qui a reçu le soutien de Jean-Pierre Pernaut, est revenu sur sa première rencontre avec Florence Porcel : "C’était en 2004, en novembre 2004, ça s’est très bien passé de manière professionnelle et je dirai cordiale. Et le lendemain elle m’a envoyé une série de poèmes un petit peu, bon voilà, j’ai senti que j’avais un peu troublé cette jeune femme mais pas davantage. C’était des choses très aimables, elle faisait évidemment révérence à rien du tout de répréhensible qui ce serait passé la veille ou ce fameux jour dans mon bureau".

"Il ne s’est rien passé"

Et face à la question de savoir s'il s’est bel et bien passé quelque chose entre lui et la jeune femme, Patrick Poivre d’Arvor a été très clair : "Il s’est rien passé cher Yann. Je suis resté un quart d’heure, vingt minutes avec elle, j’ai dû voir cette femme peut-être 5/6 fois maximum en 17 ans, elle m’a beaucoup écrit à sa demande, tout le temps, me demander des services, de lui donner des interviews (…) j’ai rendu service, beaucoup rendu service. Je ne pensai pas un quart de seconde qu’un jour la foudre allait me tomber dessus (…) Je n’ai jamais parlé de ma vie, de ma vie privée. Jamais. Et la question que vous me poser est très précise, je donnerai ma réponse aux enquêteurs si les enquêteurs jugent bon de me convoquer. Mais ce que je peux vous dire c’est que de ma vie, jamais je n’ai consenti, je n’ai accepté une relation qui ne serait pas consenti, une relation qui serait forcée que ce soit sentimental ou sexuel. Jamais de ma vie".

Très touché par cette affaire, Patrick Poivre d’Arvor poursuit : "Je me suis retrouvé dans une tempête effroyable, obligé de répondre à quelqu’un que avec laquelle je n’ai jamais eu de rapport autre que professionnel, et puis surtout des rapports d’entraide (…) Il n’y a jamais eu de coups de fil tardifs (…) ça m’est apparu dingue".

Par Alexia Felix