Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols : Jean-Pierre Pernaut prend sa défense

Patrick Poivre d’Arvor est actuellement en pleine tourmente. L’ancien présentateur est accusé de viols par l’écrivaine Florence Porcel pour des faits remontant entre 2004 et 2009. Rapidement, Patrick Poivre d’Arvor a pris la parole sur Facebook pour se défendre : "J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel relayées avec complaisance par un quotidien. J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes. Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables. Je suis révolté par la manière dont on cherche à m’utiliser pour assurer la promotion d’un roman. La recherche de notoriété n’excuse pas tout".

"s'il s'était passé quelque chose dans ce bureau on l'aurait su"

Invité des Grandes Gueules sur RMC ce mardi 2 mars, Jean-Pierre Pernaut est revenu sur cette affaire. L’animateur a tenu à prendre la défense de son confrère : "J'ai été très choqué de ce qui est sorti dans la presse, c'est lamentable ce genre d'affaire !". Jean-Pierre Pernaut a par ailleurs affirmé que la rumeur selon laquelle il ne fallait pas prendre l’ascenseur avec Patrick Poivre d’Arvor est totalement fausse : "Je peux vous le dire parce que 'Le Parisien' cite des journalistes de TF1 qui n'ont pas connu cette époque, ou pratiquement pas".

Toutefois, Jean-Pierre Pernaut a reconnu que Patrick Poivre d’Arvor a bien une réputation de séducteur féroce : "Oui, c'était quelqu'un qui aimait les femmes et qui n'a jamais caché son amour pour les femmes. Patrick, son bureau était au milieu de la rédaction, s'il s'était passé quelque chose dans ce bureau on l'aurait su (...) Il est dans la vie comme il est dans ses livres. Il écrit remarquablement bien, il aime parler. S'il s'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su. J'aimerais connaître la liste des gens qui ont témoigné car ces témoignages sont mensongers".

