Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : l'écrivaine Alessandra Fra livre un témoignage glaçant

Les témoignages se multiplient contre Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viols par une plainte de l’écrivaine Florence Porcel. La jeune femme de 37 ans dénonce deux agressions sexuelles commises en 2004 et en 2009 et attend que le journaliste soit jugé pour ses actes, a-t-elle assuré dans un entretien accordé au Parisien. Sa parole a alors libéré celle de plusieurs femmes qui ont témoigné à leur tour contre le comportement inapproprié de Patrick Poivre d'Arvor envers la gent féminine. Le 15 mars, Le Monde a dévoilé huit nouveaux témoignages accusant l'ancien présentateur du JT de TF1 d'agressions sexuelles et de viol pour trois d'entre eux. Dans le magazine Closer, en kiosque ce vendredi 26 mars, l'écrivaine Alessandra Fra sort aussi du silence.

"J'étais tétanisée"

Avant sa rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor en février 2005 lorsqu'elle était âgée de 22 ans, l'étudiante en finances à l'université de Cambridge avait découvert le livre "Elle n'était pas d'ici de l'intéressé" de l'écrivain au sujet du suicide de sa fille Solenn, lors de son passage à Paris. "Je lui ai écrit un mot maladroit, partageant mon bouleversement, sans lui demander de rencontre", a-t-elle raconté. Mais le présentateur lui aurait rapidement proposé d'assister au journal de 20H. Si pour la jeune femme ce n'est pas possible, il lui donne alors rendez-vous un après-midi dans son bureau, à TF1, où il l'aurait embrassée sur le front. "J'étais tétanisée", s'est souvenue la jeune femme qui a ensuite revu le journaliste. Seulement, la rencontre a dérapé.

"En haut des marches, il se jette sur moi, dégrafe mon soutien-gorge, glisse sa main dans ma culotte et m'embrasse sur la bouche. (...) Je le repousse, il s'arrête. Furax, il me lance : 'Ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche ?'", a-t-elle témoigné. Pour avoir une explication de son comportement, elle accepte une autre rencontre où Patrick Poivre d'Arvor se serait montré "horriblement tendu" et "menaçant". "Comme il a compris que le sexe, c'est hors de question, il veut que je parte... (...) Il fonce sur moi et pose ses mains autour de ma gorge. De longues secondes, je me débats. Je lui dis 'Vous me faites peur', il me répond 'Tant mieux !'", a-t-elle raconté selon sa version. Sa dernière rencontre avec le journaliste, des années plus tard, s'est à nouveau soldée en traumatisme. Malgré tout, Alessandra Fra a gardé le silence.

Par Marie Merlet