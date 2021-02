Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : les témoignages accablants d'anciens collègues de TF1

Les accusations visant Patrick Poivre d'Arvor ne semblent pas surprendre. Le journaliste de 73 ans est visé par une enquête pour viols, a révélé Le Parisien ce jeudi 18 février. Florence Porcel, une écrivaine de 37 ans, a déposé plainte pour deux agressions commises en 2004 et en 2009. Alors âgée de 21 ans, l'accusatrice raconte avoir été invitée dans les coulisses du journal télévisé de Patrick Poivre d'Arvor avant d'être abusée par ce dernier dans son bureau. Lors de leur deuxième rencontre cinq ans plus tard alors qu’elle préparait un mémoire, le journaliste "lui aurait imposé une fellation sans protection par la force". Ce témoignage glaçant vient s'ajouter à la réputation du journaliste envers les femmes.

"C'est un gros dragueur, bien lourd"

Dans Le Parisien ce vendredi 19 février, des membres de la rédaction de TF1 qui ont travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor, ont relaté son obsession pour les femmes. "Dès qu'une stagiaire arrivait, la première chose qu'on lui disait c'est : 'Fais gaffe, ne monte jamais seule dans l'ascenseur avec PPDA'", a confié une ancienne de la rédaction pour alerter les nouvelles recrues. "C'est un gros dragueur, bien lourd. Et je ne suis pas certaine qu'il se soit calmé avec le temps…", a déploré une connaissance. Parmi les différents témoignages accablants qui ont rapporté les avances très insistantes du journaliste avec les femmes, une journaliste de l'antenne a évoqué "un moment surprenant et perturbant" lors de son arrivée à la rédaction, où il lui avait posé des "questions très personnelles" dans son bureau, avant de la prendre dans ses bras. Mais tous ont souhaité garder l’anonymat face à l'influence de Patrick Poivre d'Arvor. "Personne ne fait le poids face à l'ancien journaliste préféré des Français… Il connaît tout Paris et bénéficie toujours de puissants soutiens dans les médias, dans le milieu de l'édition et parmi les politiques grâce à ses amitiés créées à l'Elysée sous Mitterrand puis sous Chirac…", a déploré une reporter de TF1.

Par Marie Merlet