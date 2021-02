Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols : Que risque l’ancien présentateur ? (Exclu Vidéo)

Patrick Poivre d’Arvor est en pleine tourmente. L’ancienne star du JT de TF1 a appris il y a quelques jours être visé par une enquête pour viols après les accusations de l’écrivaine Florence Porcel. Sur Facebook, Patrick Poivre d’Arvor a tenu à nier les faits : "J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel relayées avec complaisance par un quotidien. J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes. Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables. Je suis révolté par la manière dont on cherche à m’utiliser pour assurer la promotion d’un roman. La recherche de notoriété n’excuse pas tout".

Jusqu’à 15 ans de prison pour PPDA ?

Face à cette affaire, l’équipe du Débrief de Non Stop sur la chaîne Non Stop People a donné la parole ce vendredi 19 février à un avocat, Nicolas Rebbot. Ce dernier est notamment revenu sur les risques encourus par Patrick Poivre d’Arvor : "Alors le viol très simplement est condamnable jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle, si on ajoute une des circonstances aggravantes qui sont prévues par le code pénal ça peut aller jusqu’à 20 ans. Si d’autres victimes se manifestent, à ce moment-là on ouvre plusieurs enquêtes, plusieurs sous-enquêtes si vous voulez dans le dossier Patrick Poivre D’Arvor pour justement mener les enquêtes à leur but et confondre Patrick Poivre d’Arvor à chacune de ses accusatrices pour voir si oui ou non les faits sont avérés".

Par Alexia Felix