Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : qui est Florence Porcel, à l’origine de la plainte ?

Patrick Poivre d’Arvor fait l’objet d'une plainte pour viols, déposée par l'écrivaine Florence Porcel, a révélé Le Parisien ce jeudi 18 février. Agée de 37 ans, la jeune femme a dénoncé deux agressions sexuelles commises en 2004 et en 2009. Lors de ses deux rencontres avec le journaliste dans son bureau, l'accusatrice raconte avoir été abusée à travers un témoignage glaçant. Après l'annonce de cette enquête, Patrick Poivre d’Arvor a décidé de porter plainte pour dénonciation "calomnieuse" et nié les faits, a rapporté son avocat dans un communiqué.

Une spécialiste en vulgarisation scientifique

Etudiante à la Sorbonne au moment des faits dénoncés, Florence Porcel a ensuite fait ses premiers pas à la télévision sur France 5 avec l’émission Le Grand Webzé en 2011, puis avec le magazine Le Vinvinteur. L'animatrice est aussi devenue chroniqueuse de radio dans La Tête au carré sur France Inter. Mais c'est surtout sur YouTube que l'écrivaine a rencontré le succès. Passionnée de sciences et d’exploration spatiale, elle a réalisé de nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique. Tandis que sa chaîne a fermé en 2019, Florence Porcel a déjà publié trois livres de vulgarisation scientifique, et signé le scénario et les dialogues d'une bande dessinée. Dans son ouvrage "Pandorini", publié en janvier 2021 aux éditions JC Lattès, la jeune femme s'est inspirée de ce que lui aurait fait subir Patrick Poivre d’Arvor pour raconter l’histoire d'une jeune femme sous l’emprise d'un homme de pouvoir.

Par Marie Merlet