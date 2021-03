Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : qui est Hélène Devynck, cette journaliste qui sort du silence ?

Cela fait plusieurs semaines maintenant que Patrick Poivre d'Arvor est visé par de lourdes accusations. Florence Porcel a accusé l'ancien présentateur du JT de TF1 de viols en 2004 et 2009. Des accusations que PPDA n'a cessé de réfuter, notamment sur le plateau de Quotidien : "C’était en 2004, en novembre 2004, ça s’est très bien passé de manière professionnelle et je dirais cordiale. Et le lendemain, elle m’a envoyé une série de poèmes un petit peu, bon voilà, j’ai senti que j’avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage. C’étaient des choses très aimables, elle faisait évidemment référence à rien du tout de répréhensible qui se serait passé la veille ou ce fameux jour dans mon bureau", disait-il.

"C’était impensable de ne pas passer à la casserole"

Le papier du journal "Le Monde" a fait l'effet d'une bombe. Parmi les huit témoignages d'agressions sexuelles, trois d'entre eux accusent Patrick Poivre d'Arvor de viol. Et l'un d'entre eux a été particulièrement remarqué. Et pour cause, la plupart des témoignages sont anonymes, sauf celui d'Hélène Devynck. "C’est arrivé chez lui à Neuilly. Un petit coup vite fait mal fait, vraiment du troussage de domestique et j’étais la bonne (...) J'ai cédé, mais j’ai serré les dents, et étouffé mes larmes. C’était vraiment humiliant. Je n’avais pas le choix, sinon je ne travaillais plus. Quand j’ai voulu que notre collaboration s’arrête, il a été vexé et cruel, et est allé dire à toute la rédaction que j’étais nulle. C’était impensable de ne pas passer à la casserole".

Ce nom est bien connu du grand public puisqu'Hélène Devynck est une célèbre journaliste. En effet, elle a officié chez TF1 à la fin des années 1980. Mais ce n'est pas tout. Elle a également fait partie des équipes d'I-télé en 2010. Journaliste reconnue, elle est également une cheffe d'entreprise redoutable. En effet, elle a monté son entreprise avec Jérôme Bertin, ex-présentateur de LCI. Il y a quelques mois, elle a fait parler d'elle puisque son ancien compagnon Emmanuel Carrère a évoqué leur rupture dans son célèbre livre, "Yoga".

Par J.F.