Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : Sabrina Missègue "choquée" par l'affaire (Exclu vidéo)

Ce lundi 8 mars, l'émission "Le Talk", diffusée sur Non Stop People, a donné la parole aux femmes. Pour célébrer cette journée internationale des droits des femmes, Sabrina Missègue est venue faire la promotion de son livre "Le goût de vivre, l'anorexie n'est pas un combat sans faim", paru aux éditions Favre, dans lequel elle évoque son combat contre la maladie et la manière dont elle s'en est sortie. Sabrina Missègue est donc un exemple pour de nombreuses femmes souffrant des mêmes maux. Par ailleurs, au cours de son interview sur le plateau du Talk, l'auteure est également revenue sur sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, qui a récemment été accusé de viols par l'écrivaine Florence Porcel. Lorsque la plainte a été médiatisée, elle a été particulièrement choquée.

"J'ai perdu un peu tout mon monde"

"Je suis tombée de très très haut et pendant les 48 heures qui ont suivi l'annonce, je me suis dit 'c'est un cauchemar, je vais me réveiller, ce n'est pas possible'", a démarré Sabrina Missègue avant d'ajouter : "Parce que c'est toute mon histoire et toute mon identité qui s'effilochaient. J'ai perdu un peu tout mon monde et il a fallu que je prenne du recul. Forcément, je ne vais jamais défendre un homme qui abuse, que ce soit lui ou un autre, mais moi j'ai 17 ans d'histoire et c'est grâce à cet homme que je suis la femme que je suis aujourd'hui." Néanmoins, elle ne souhaite pas remettre en cause la parole de la victime présumée et a poursuivi : "C'est ce que je m'efforce à faire, c'est de respecter la parole d'une plaignante, mais aussi d'être loyale et de respecter les conversations que j'ai avec Patrick. Et puis, je ne peux pas me prononcer mais sur ce que je peux me prononcer, c'est mon histoire. Je me suis dit : 'moi, je peux défendre mon histoire'. C'est la seule vérité que je connais vraiment."

Sabrina Missègue a également évoqué des bruits qu'elle avait entendus sur Patrick Poivre d'Arvor et a fait part de son expérience lorsqu'elle se rendait dans ses bureaux, dans les locaux de TF1. "Je ne me suis jamais sentie en insécurité. Et surtout, quand je lis dans les magazines que les jeunes filles qui allaient dans son bureau étaient les mcdo de PPDA, moi je me sens insultée. Je n'ai jamais été son mcdo. Ça, ce sont des choses que j'ai envie de défendre." Son lien avec Patrick Poivre d'Arvor est très fort et le journaliste l'a aidée pendant 17 ans à gagner son combat contre l'anorexie en croyant en elle.

Par Solène Sab