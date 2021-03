Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : son ex Claire Chazal sort du silence

Patrick Poivre d’Arvor est visé par une enquête pour viols depuis quelques semaines. L’écrivaine Florence Porcel accuse en effet l’ancien présentateur du JT de TF1 de l’avoir agressée sexuellement à deux reprises en 2004 et en 2009. Le journaliste - qui nie tout en bloc - était mercredi 3 mars 2021 sur le plateau de l’émission "Quotidien". "C’était en 2004, en novembre 2004, ça s’est très bien passé de manière professionnelle et je dirai cordiale. Et le lendemain elle m’a envoyé une série de poèmes un petit peu, bon voilà, j’ai senti que j’avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage. C’était des choses très aimables, elle faisait évidemment référence à rien du tout de répréhensible qui se serait passé la veille ou ce fameux jour dans mon bureau" s’est-il défendu.

Claire Chazal sort du silence et prend sa défense

Ce jeudi 4 mars 2021, son ancienne compagne, Claire Chazal a réagi aux accusations de Florence Porcel. Invitée sur les ondes de la radio France Inter pour assurer la promotion de son émission "Passage des arts", la journaliste s’est exprimée au sujet des sordides accusations qui planent au-dessus du père de son fils de 25 ans, François. "Concernant Patrick, je peux dire et même assurer que bien qu’étant séducteur, aimant conquérir et même disons-le, multiplier les conquêtes, il n’est en rien ni dans la violence ni dans la force. Ce qu’il aime avant tout c’est séduire, convaincre. Il a un orgueil qui fait que charmer, être aimé, c’est ce qu’il souhaite avant tout", a-t-elle déclaré.

L’ancienne présentatrice du JT de TF1 a néanmoins souligné qu’il est important que la parole des femmes se libère : "Il est bien sûr normal et bienvenu que les femmes parlent enfin. Il y a des violences conjugales, et bien souvent une impuissance des femmes, en tout cas dans certains milieux. Je trouve essentiel que les choses puissent être dites un peu mieux", a-t-elle concédé.

