Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols : une ancienne collègue témoigne

C’est un nouveau scandale qui a éclaté au sein des médias français. L’écrivaine Florence Porcel a accusé Patrick Poivre d’Arvor de viols pour des faits remontant entre 2004 et 2009. Rapidement, l’ancien animateur de TF1 a pris la parole sur Facebook pour se défendre : "J’ai découvert avec stupéfaction les accusations de madame Florence Porcel relayées avec complaisance par un quotidien. J’entretenais jusqu’alors avec elle des relations confraternelles et partageais son goût pour la littérature. Plusieurs fois je l’ai soutenue lorsqu’elle publiait des livres ou lors de ses démêlés avec des journalistes. Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables. Je suis révolté par la manière dont on cherche à m’utiliser pour assurer la promotion d’un roman. La recherche de notoriété n’excuse pas tout".

Un témoignage glaçant

Face aux accusations, Patrick Poivre d’Arvor a pu compter sur le soutien de Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier était invité ce mardi 2 mars dans les Grandes Gueules et a pris la défense de son ancien collègue, en réfutant notamment une rumeur selon laquelle les journalistes féminines ne devaient pas prendre l’ascenseur seules avec PPDA : "Alors ça c'est un mensonge. Et je peux vous le dire ! Le Parisien cite des journalistes de TF1, il n'y en a plus qui ont connu cette époque, ou pratiquement pas. C'est un mensonge total. l'ascenseur, ce n'était pas avec PPDA, c'était avec un autre et c'était un homme politique (...) Son bureau était au centre de la rédaction, s'il s'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su". Mais les propos de Jean-Pierre Pernaut ont fait réagir Cécile Delarue, une journaliste qui a travaillé à TF1. Cette dernière a apporté un témoignage glaçant sur Twitter : "Cher Jean-Pierre Pernaut. J’ai travaillé à la rédaction de TF1 à cette époque. J’ai toujours soigneusement évité l’ascenseur parce que j’avais peur d’y croiser Poivre. J’ai rasé les couloirs, fait demi tour en l’apercevant, craint d’être appelée par ses secrétaires dans l’interphone, fuit les conf du 20h. Je ne suis pas la seule. Je suis loin d’être la seule". Reste à attendre une réaction de la part de PPDA.

Cher @pernautjp. J’ai travaillé à la rédaction de TF1 à cette époque. J’ai toujours soigneusement évité l’ascenseur parce que j’avais peur d’y croiser Poivre. J’ai rasé les couloirs, fait demi tour en l’apercevant, craint d’être appelée par ses secrétaires dans l’interphone, https://t.co/o5aCWnwZ55 — cecile delarue (@ceciledelarue) March 2, 2021

Par Alexia Felix