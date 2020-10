Patrick Poivre d’Arvor boycotté par TF1 ? Il balance !

Après plus de deux décennies passées à présenter le JT de 20 Heures sur TF1, Patrick Poivre d’Arvor est évincé en 2008. Un départ précipité qui a beaucoup fait parler et qui a visiblement laissé un goût amer au journaliste. Ce dernier s’est confié sans filtre à Laurent Ruquier dans "Les Enfants de la Télé" dimanche 25 octobre. Ce n’est pas la première fois qu’il évoque son éviction. En 2016, il avait déclaré sur RMC à propos de ses anciens employeurs : "J’aurais bien aimé qu’ils soient magnanimes car pendant 21 ans je les ai bien servis". Cette fois sur France 2, il révèle que les dirigeants de TF1 seraient toujours rancuniers à son égard.

Il estime avoir "disparu de la circulation"

Douze ans après son dernier JT et après avoir passé la main à Laurence Ferrari, Patrick Poivre d’Arvor n’a toujours pas digéré son départ. Lorsque Laurent Ruquier demande à ses invités si, vrai ou faux, TF1 aurait contacté celui qui est surnommé PPDA pour participer à Danse avec les Stars, le principal intéressé répond. "D’un, je leur aurais dit non et puis deux, surtout jamais ils m’ont appelé depuis douze ans. Donc je ne vois pas pourquoi ils m’appelleraient pour me parler de Danse avec les Stars". Celui qui a réagi à l’annonce du départ du 13 Heures de Jean-Pierre Pernaut reproche notamment une chose à TF1 : "Ils n’ont jamais parlé d’un de mes livres, un de mes spectacles". Ce à quoi Laurent Ruquier réplique, "Ah rien ? Le boycott total !" "J’ai disparu de la circulation" rétorque PPDA qui a présenté le JT pendant 21 ans.

Par Non Stop People TV