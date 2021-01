Patrick Poivre d'Arvor : ce que son métier de journaliste lui a apporté (Exclu)

Pour débuter l'année 2021, Jacques Sanchez a reçu une figure emblématique du PAF dans "Face aux médias", l'émission qu'il présente sur Non Stop People. En effet, Patrick Poivre d'Arvor a accepté son invitation. L'occasion pour lui de se confier sur différents sujets, notamment sur le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h de TF1 survenu le 18 décembre dernier après 33 ans de bons et loyaux services.

"Je lui ai envoyé un petit message de solidarité. J'ai quand même travaillé avec lui pendant fort longtemps. On faisait des journaux qui n'avaient aucun rapport l'un avec l'autre, mais j'aimais cette espèce de constance qu'il avait, de permanence, dans le désir de servir les régions, les territoires. J'ai trouvé que la direction de l'époque avec moi n'avait pas été super sympa, mais qu'elle avait été absolument nickel avec lui. C'est une autre direction depuis, ce qui lui a permis d'avoir une fin relative du JT digne", a-t-il confié.

"Je ne voulais pas être journaliste..."

Dans ce même entretien, Patrick Poivre d'Arvor a révélé son plus beau souvenir en tant que journaliste. "C'est peut-être le jour où j'ai gagné ce fameux concours qui s'appelle 'Envoyé Spécial' qui me permet de rentrer à France Inter. Je fais le tour du monde pendant un an, on est 3000, il y en a 34 qui sont sélectionnés. On est diffusé tous les soirs de la semaine. Et voilà qu'un jour, un jury se réunit et dit : 'Le meilleur, c'est untel' et c'est tombé sur moi. Ça m'a permis de devenir journaliste. Je reconnais que c'est pour moi un moment très, très fort. Je ne voulais pas être journaliste, je voulais être écrivain, diplomate", a-t-il expliqué, précisant qu'il ne voulait pas être célèbre.

Le journaliste de 73 ans a poursuivi son récit en confiant qu'il a pris beaucoup de plaisir à faire de la télévision. "J'aimais bien partager avec les autres. Tout ce que j'avais appris dans la journée, j'aimais bien le redistribuer à l'occasion du journal. J'essayais de m'adresser directement aux gens, avec mes mots à moi, souvent sans prompteur, ce qui me permettait d'être encore un peu plus direct, et puis ça m'a permis de voyager partout dans le monde. Grâce à mon métier, j'ai fait un certain nombre de journaux délocalisés dans tous les endroits possibles", a-t-il dit.

