Patrick Poivre d'Arvor : cet endroit insolite où il aime écrire (Exclu vidéo)

Ce jeudi 4 février, Christophe Combarieu reçoit Patrick Poivre d'Arvor dans son émission "Face à la Scène" qu'il présente sur Non Stop People. Le journaliste de 73 ans - ancienne figure phare du JT de TF1 - revient dans l'actualité avec un tout nouveau livre baptisé "La Bretagne au coeur", disponible aux éditions du Rocher. Face à l'animateur, il raconte comment il a élaboré ce projet.

"J'avais été assez énervé dans le fait qu'on n'avait pas le droit de se promener sur les plages, lors du premier confinement. On ne pouvait pas aller dans les squares, dans les sentiers de grandes randonnées, ridicule. Puisque je ne pouvais pas me promener sur les plages, je me suis promené dans ma tête. C'est la Bretagne que j'aime, et c'est celle-là que j'ai raconté. Je l'ai au coeur, même si je ne suis pas né en Bretagne - je suis né à Reims - j'ai la Bretagne au coeur parce que j'y ai passé tous les étés depuis que je suis petit garçon et que j'y vais encore très régulièrement", dit-il.

"Je suis au milieu des mouettes"

Dans la suite de l'entretien, Patrick Poivre d'Arvor révèle l'endroit insolite qu'il affectionne particulièrement pour écrire. "J'écris assez facilement. J'ai une petite cabane qui se trouve dans les arbres, à une quinzaine de mètres de hauteur. Je suis au milieu des mouettes, des albatros, des goélands, sur la cime des arbres et des idées me viennent", explique-t-il. Le journaliste précise ensuite qu'il a ce besoin d'écrire à la main. "Je suis très homestyle. Je ne sais pas écrire ni à la machine à écrire, ni à l'ordinateur", conclut-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face à la Scène" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV