Patrick Poivre d’Arvor : Géraldine Maillet révèle avoir été "draguée lourdement" par le journaliste

Accusé de viols par l’écrivaine Florence Porcel, Patrick Poivre d’Arvor est dans la tourmente. L’affaire est loin de connaître une fin puisque le journal "Le Monde" révèle ce mardi 16 mars 2021 de nouveaux témoignages accablants de violences sexuelles contre PPDA. Trois femmes ont expliqué à la police des faits décrivant des viols, dévoile "Le Monde". D’autres récits collectés par les enquêteurs s’apparentent à des faits pouvant être qualifiés d’agressions sexuelles ou de harcèlement. Au total, huit nouveaux témoignages, dont trois de manière anonyme, ont été recueillis. L’affaire PPDA a été évoquée sur le plateau de "Touche pas à mon poste", ce mardi 16 mars 2021. Géraldine Maillet, chroniqueuse de Cyril Hanouna, a raconté sa première rencontre avec l’ancien présentateur star du JT de TF1.

"J’ai senti que c’était une sorte de drague un peu lourde"

Chroniqueuse mais aussi écrivaine, Géraldine Maillet a écrit plusieurs romans. Pour la promotion de ces ouvrages, l’ancien mannequin a été invité à plusieurs reprises dans l’émission "Vol de nuit" que PPDA animait sur TF1 entre 1999 et 2008. "Je l’ai rencontré. L’émission s’est bien passée. Et à la fin de l’émission, il s’est approché de moi d’une manière un petit peu cavalière. Une sorte de drague un petit peu lourde. Il m’a dit : 'J’ai beaucoup aimé votre livre, j’aimerais vraiment qu’on se revoit. Ça serait bien qu’on se revoit'. J’ai dit : ‘Bien sûr, on se reverra à l’occasion de mon deuxième roman’. Et je suis partie. C’était peut-être insistant de sa part. Peut-être que d’autres jeunes filles auraient pensé que c’était de la drague, une sorte d’emprise qu’il voulait exercer sur moi. Moi j’ai senti que c’était une sorte de drague un peu lourde. Mais en tout cas, je l’ai complètement balayé d’un revers de manche", raconte la compagne de Daniel Riolo.

Géraldine Maillet ajoute : "Je n’ai pas vécu ça comme une sorte de traumatisme. Je me souviens, je suis revenue à la maison, j’en ai parlé à mon éditeur et à ma maman". L’écrivaine s’est rendue plusieurs fois sur le plateau de "Vol de nuit" pour la promotion d’autres romans. "Il m’a reçu à chaque fois pour tous mes livres. Il n’a plus du tout été insistant, il n’a plus du tout été lourd. On s’est revu, il n’y a pas eu de problème", a-t-elle encore déclaré.

