Patrick Poivre d'Arvor : pourquoi de nombreux témoignages émergent soudainement ?

L'affaire Patrick Poivre d'Arvor semble loin d'être terminée. Le 18 février dernier, l'ancien présentateur star du JT de TF1 était visé par une plainte pour viol. L'écrivaine Florence Porcel accusait le journaliste d'avoir abusé d'elle à deux reprises en 2004 et en 2009. À la suite de cela, il avait tenté de se défendre sur le plateau de "Quotidien", évoquant alors une "drague de l'époque", mais jamais de viol ou d'agression sexuelle. Ce lundi 15 mars, l'histoire a connu un nouveau rebondissement. Le journal "Le Monde" a dévoilé huit nouveaux témoignages accusant Patrick Poivre d'Arvor d'agressions sexuelles et de viol pour trois d'entre eux.

"Il y a un faisceau de témoignages qui commencent à peser"

Une libération soudaine de la parole que Gilles Verdez a expliqué sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" ce mardi 16 mars. "À l’issue de la plainte de Florence Porcel, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête qui a été confiée à une brigade, qui s’appelle la Brigade de Répression de la Délinquance contre la personne. Et ces enquêteurs peuvent à la fois aller voir des gens, mais aussi 'peuvent rencontrer toute personne qui peut donner des informations sur les faits ou la personnalité du suspect'", déclare-t-il.

Gilles Verdez continue ensuite : "Ce qu’il s’est passé, c’est que les enquêteurs ont commencé à balayer la personnalité de Patrick Poivre d'Arvor. On leur a dit : 'Vous devriez aller voir telle personne', ils ont reçu telle personne. Les jeunes femmes qui témoignent là, et elles ont tout balancé. Certaines sont allées voir spontanément les enquêteurs. Il suffit d’appeler. Elles ont été reçues. Plusieurs des nouvelles personnes qui témoignent dans 'Le Monde' ont été entendues par les enquêteurs, et c’est pour ça que ça sort aujourd’hui. Il y a un faisceau de témoignages qui commencent à peser. Présumé innocent bien sûr, PPDA, mais ça pèse sur lui”. Quelques minutes après, c'est Géraldine Maillet qui a avoué avoir été dragué lourdement par le journaliste.

Par J.F.