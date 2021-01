Patrick Poivre d’Arvor réagit à l’arrêt de son émission sur CNews

Coup dur pour Patrick Poivre d’Arvor. L’année 2021 ne commence pas comme le journaliste l’avait espéré. Comme nous l’a appris "Le Parisien", la chaîne CNews a décidé de mettre fin à son émission "Vive les vivres", diffusée en quotidienne. Un programme que Patrick Poivre d’Arvor prenait plaisir à animer depuis 2017 et consacré aux écrivains et à leurs œuvres. Selon "Le Parisien", l’émission présentée ce samedi 9 janvier 2021 était la dernière de PPDA. Une information que la chaîne et le journaliste n’avaient pas confirmé jusqu’à maintenant. C’est désormais chose faite. Sur son compte Twitter, Patrick Poivre d’Arvor a indiqué : "C'est aujourd'hui la dernière de ‘Vive les livres’ sur CNEWS. Mazarine Pingeot est ma 800ème invitée à 14h50. Beaucoup de tristesse. J'aimais cette formule comme toutes les émissions littéraires que j'ai animées depuis 1988. Ce qui peut aider le livre est indispensable pour s'élever".

"Le monde littéraire a besoin d'une émission comme ça"

Dans un second tweet, l'ancien présentateur du JT de TF1 a écrit : "Adieu Vive les livres et à bientôt. La culture est un bien essentiel pour l'âme. Merci à ma fidèle Marie Hélène Mille et aux équipes passionnées de CNEWS qui me disent avoir eu beaucoup de plaisir à réaliser ces émissions". Le journaliste a obtenu beaucoup de réponses de téléspectateurs déçus par l’arrêt de son émission. "Tristesse ! Mais vivement pour la suite quelque part. Le monde littéraire a besoin d'une émission comme ça. Plus que jamais", "C’est bien dommage ! Néanmoins, merci pour votre contribution à la découverte de livres dont je n’aurais même pas soupçonné l’intérêt de m’y pencher, de m’y attarder", peut-on lire. Des messages qui ont du faire plaisir à Patrick Poivre d’Arvor qui a pris le temps d’en retweeter certains.

C'est aujourd'hui la dernière de Vive les livres sur CNEWS.Mazarine Pingeot est ma 800ème invitée à 14h50.Beaucoup de tristesse.J'aimais cette formule comme toutes les émissions littéraires que j'ai animées depuis 1988.Ce qui peut aider le livre est indispensable pour s'élever. — Patrick Poivre d'Arvor (@PPDA) January 9, 2021

Adieu Vive les livres et à bientôt. La culture est un bien essentiel pour l'âme. Merci à ma fidèle Marie Hélène Mille et aux équipes passionnées de @CNEWS qui me disent avoir eu beaucoup de plaisir à réaliser ces émissions.Merci aussi à @karinepapillaud ,à Elodie et à Alexandra. — Patrick Poivre d'Arvor (@PPDA) January 9, 2021

Par Matilde A.