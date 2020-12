Patrick Poivre d'Arvor : son touchant hommage à sa fille décédée

Patrick Poivre d'Arvor a été marqué par un terrible drame dans sa vie. Le 27 janvier 1995, sa fille Solenn se suicide à l'âge de 19 ans en se jetant sous les rames d'un métro. 25 ans après, la douleur reste encore immense pour le journaliste. Sa fille était atteinte d'anorexie mentale couplée d'une dépression profonde. Pour sensibiliser à cette maladie, l'ancien présentateur du JT de 13 h de TF1 lance une association : "la Maison de Solenn", aidée par Bernadette Chirac, touchée par la cause puisque sa fille Laurence était victime de cette maladie.

"On a beaucoup parlé tous les deux et je lui ai dit qu'on en avait besoin, car c'est une maladie taboue, on vous traite comme un fou. Et il fallait créer cet hôpital qui a cruellement manqué à Laurence, leur fille, et à Solenn. Elle m'a dit : Je m'en occupe", déclarait Patrick Poivre d'Arvor en 2015 à Michel Drucker.

"Elle laisse toujours un grand vide"

Depuis, il ne cesse de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. En janvier dernier, Patrick Poivre d'Arvor postait un touchant message sur les réseaux sociaux 25 ans jour pour jour après sa mort. "Il y a tout juste 25 ans Solenn s'envolait. Pas un jour depuis sans sa présence à nos côtés. Aujourd'hui, son souvenir se perpétue à travers la maison de Solenn. Des centaines de jeunes filles et d'adolescents ont pu être sauvés grâce à elle".

Ce vendredi 11 décembre, Solenn aurait dû avoir 45 ans. L'ancien présentateur du JT lui a adressé un tendre message sur son compte Twitter : Sa dernière photo... Solenn aurait 45 ans aujourd'hui. Elle laisse toujours un grand vide mais la Maison qui porte son nom est là pour soulager la détresse de ses petites soeurs de souffrance."

Sa dernière photo...

