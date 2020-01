Patrick Poivre d'Arvor : Son touchant message à sa fille Solenn décédée

La douleur est toujours présente pour Patrick Poivre d'Arvor. 25 ans après la mort par suicide de sa fille Solenn, l'ancien présentateur de TF1 a rendu hommage à sa fille qui n'était âgée que de 19 ans au moment de sa mort : "Il y a tout juste 25 ans, Solenn s'envolait. Pas un jour depuis sans sa présence à nos côtés. Aujourd'hui son souvenir se perpétue à travers la Maison de Solenn. Des centaines de jeunes filles et d'adolescents ont pu être sauvés grâce à elle", a écrit sur Twitter Patrick Poivre d'Arvor. En 1995, Solenn, qui était atteinte d'anorexie mentale, s'est jetée sous une rame de métro alors qu'elle devait rejoindre son père pour partir en voyage. La jeune femme avait déjà fait plusieurs tentatives après un séjour à l'hôpital en 1992.

Un suicide en 1995

Loin d'avoir oublié sa fille, Patrick Poivre d'Arvor avait livré un témoignage bouleversant face à Laurent Delahousse en 2017, lorsqu'il avait raconté ce moment terrible où il avait dû récupérer au commissariat les affaires de sa fille : "Sur mon scooter, je n'ai eu qu’une envie c’était de me jeter contre une voiture dans le sens inverse. Je ne l’ai pas fait, j’aurais pu le faire… Ça tient à un quart de seconde ou un quart de réflexion, en me disant qu’il fallait que j’annonce d’abord cette nouvelle à sa maman ou ses frères et sœurs". Solenn est le troisième enfant que Patrick Poivre d'Arvor a perdu. En 1975, l'animateur avait dû faire face à la mort de Tiphaine décédée de la mort subite du nourrisson, puis cinq ans plus tard Patrick Poivre d'Arvor a perdu Garance, qui était mort-née.

Par Alexia Felix