Patrick Poivre d'Arvor visé par de nouvelles accusations de violences sexuelles

Il y a près d'un mois, Patrick Poivre d'Arvor a été accusé de viols et d'agressions sexuelles par l'écrivaine Florence Porcel. Depuis, l’ancien présentateur du JT de TF1 est visé par une enquête pour viols pour des faits remontant à 2004 et 2009. Le journaliste - qui a nié les accusations - est désormais visé par de nouveaux témoignages. Ce lundi 15 mars, Le Monde révèle les accusations d'agressions sexuelles d'une dizaine de femmes, dont trois femmes pour des faits de viols. Parmi les témoignages des victimes présumées qui ont été entendues par les enquêteurs, la journaliste Hélène Devynck, ancienne présentatrice sur LCI, a accepté de parler en son nom, après avoir été dans la peur. "C’était impensable de ne pas passer à la casserole, mais tout autant impossible de le dire. Moi, je ne l’ai pas dit, je savais bien que si je disais quelque chose, il y avait un tel déséquilibre que je serais la pute et lui le séducteur", a confié la journaliste qui raconte avoir eu une relation sexuelle avec le présentateur, non consentie selon elle.

"Il s’est levé brusquement, m’a enlacée par surprise"

Sous anonymat, une certaine Chloé a raconté ce jour où Patrick Poivre d'Arvor l'aurait agressée sexuellement dans son bureau. "Il s’est levé brusquement, m’a enlacée par surprise, m’a embrassée, m’a renversée sur sa grande table, a glissé une main dans mon soutien-gorge puis l’autre dans ma culotte avant de l’introduire dans mon sexe pendant de longues minutes," a-t-elle témoigné avant de poursuivre : "J’ai essayé de me débattre doucement et de me dégager en murmurant que je ne voulais pas, que j’avais un petit ami, mais j’étais pétrifiée et je n’ai pas osé le repousser vigoureusement".

Par Marie Merlet