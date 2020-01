Patrick Puydebat : Ses rares confidences sur son couple avec Hélène Rollès

Si vous avez grandi dans les années 90, aucun doute que vous avez passé des heures à regarder des sitcoms AB Productions. Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté ont marqué le paysage audiovisuel de l'époque. Mais la série dont tout le monde se souvient encore, c'est Hélène et les garçons. Pionnière dans son genre, on suivait les aventures d'un groupe de jeunes entre la cafet', la chambre et la salle de répétition. L'héroïne, Hélène Rollès sortait avec Nicolas incarné par l'acteur Patrick Puydebat. A l'écran ils formaient le couple parfait. Mais dans la vraie vie, était-il ensemble ?

"Oui on a partagé quelques années de romance"

Dans le documentaire "Dorothée, Hélène et les garçons : Génération AB Productions", diffusé mercredi sur TMC Patrick Puydebat est revenu sur la nature de sa relation avec Hélène Rollès. Et oui, ils étaient vraiment ensemble ! L'acteur en garde d'ailleurs un très bon souvenir. "On m’a souvent questionné sur ma relation avec Hélène et je comprends que ça rende curieux. Je me suis toujours tu par respect pour elle parce que c’est quelqu’un de très secret qui ne supporte pas de parler de sa vie privée. Bon, je me dis que 25 ans plus tard, il y a prescription. Elle m’en voudra pas. Donc oui on a partagé quelques années de romance… et c’était super", témoigne-t-il à l'écran.

Le mystère résolu, on apprend aussi dans ce documentaire que sur le lieu de tournage, les histoires de cœur allaient bon train. Un peu comme dans la sitcom en fait. Ainsi, Sébastien Roch qui jouait "Cricri d'amour" assure que "ça draguait". "Il y avait des love stories partout, c’est vrai que c’était une bande de jeunes donc il y avait des amours : des coups d’un soir, des amours qui durent plus longtemps", ajoute-t-il. On ne devait pas s'ennuyer sur le tournage d'Hélène et les garçons !

Par Mélanie C.