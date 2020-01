Patrick Sébastien ancien alcoolique : il se confie sur sa sobriété

"J’ai eu dix piges très violentes", avouait Patrick Sébastien le 4 décembre dernier. L’ex-animateur du service public était présent sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" lorsqu’il a choisi de se confier au sujet d’une période difficile de sa vie. Il y a plusieurs années, Patrick Sébastien souffrait d’une addiction à l’alcool. "Je buvais un litre et demi de whisky par jour", avait-il détaillé sur le plateau de Baba. "C’est un piège, c’est une prison, tu ne te rends pas compte… Ce qui est terrible, c’est qu’entre le mec à jeun et le mec bourré, tu n’es plus la même personne", s’était-il remémoré. Sobre depuis maintenant 34 ans, Patrick Sébastien tente de prêcher la bonne parole auprès de ses proches. "C’est très chiant parce que tu pourris ta vie et celle des autres, et c’est très difficile d’arrêter. Tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui boivent… Mais ça vient aussi de la solitude et d’une société qui abandonne les gens", concluait-il.

Il connaît ses limites

Dans une interview accordée à Nice Matin, ce dimanche 19 janvier, celui qui a décidé de poursuivre France Télévisions en justice a livré quelques confidences au sujet de sa sobriété, toujours d’actualité. "Je n’ai pas pris une cuite depuis 34 ans. Heureusement, sinon je crois que je serais mort", a-t-il lâché à nos confrères. Patrick Sébastien ne se prive toutefois pas. "Je ne m’empêche pas de prendre un petit verre de rouge de temps en temps, quand c’est bon", a avoué l’ex-animateur. Déterminé à ne pas replonger, il connaît bien ses limites : "Le jour où mes emmerdements dépassent le plaisir, c’est là qu’il faut arrêter".

Par Laura C-M