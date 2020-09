Patrick Sébastien bouleversé, l'humoriste annonce une triste nouvelle

Les mauvaises nouvelles s'enchainent et se poursuivent dans le monde de la culture... En raison de la pandémie de coronavirus qui continue de faire des ravages, les artistes sont contraints d'annuler ou de reporter leurs spectacles. C'est avec tristesse et parfois colère que certains chanteurs partagent ces mauvaises nouvelles avec leurs fans. Après M Pokora, Vitaa et Slimane, Jarry, c'est maintenant au tour de Patrick Sébastien de s'adresser à ses fans pour confirmer ce qu'ils redoutaient tant, le report de la tournée du Plus grand Cabaret. C'est dans une vidéo partagée sur son compte Youtube que l'humoriste a réalisé cette annonce peu surprenante.

Patrick Sébastien s'est adressé à tous ses fans et a expliqué : "Coucou les amis, je voulais vous faire un petit message, j'ai le sourire mais je suis tout de même un petit peu triste. Je voulais vous annoncer une nouvelle mais à laquelle on s'attendait : c'est-à-dire la tournée du Plus grand cabaret du monde qu'on devait faire du 28 novembre jusqu'au 15 janvier, eh bien, elle va être reportée. Voilà. Les producteurs de cette tournée ont décidé, la mort dans l'âme, bien évidemment, de reporter la tournée du Plus grand cabaret du monde dans les Zéniths à l'année prochaine.". Il a tout de même tenu à rajouter : "Je précise bien qu'elle est reportée, elle n'est pas annulée. D'ailleurs on a eu l'accord déjà de tous les artistes qui devaient faire cette tournée. Ils sont déjà d'accord pour l'année prochaine [...] pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer : la capacité des Zéniths, les artistes qui doivent venir de l'étranger, etc..., qui fait que tout ça nous a mis dans l'incapacité de faire cette tournée dans ces conditions aujourd'hui".

L'animateur a conclu son message avec une touche d'optimisme : "J'espère que l'année prochaine, on pourra s'éclater ensemble ! Je vous embrasse et on va continuer à se battre pour vous apporter du rêve.". Même si la tournée du Plus grand cabaret du monde est reportée à des dates ultérieures, l'artiste a tout de même précisé que les personnes qui avaient déjà acheté leur billet pouvaient "les conserver".

Par Solène Sab