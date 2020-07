Patrick Sébastien : ce souvenir amer concernant son éviction de France 2

Il y a des ruptures qui se passent mal. C'est ce que vit Patrick Sébastien avec son ancien patron France Télévisions. Alors qu'il officiait depuis plusieurs années maintenant en tant qu'animateur pour l'émission "Le plus grand cabaret du monde", Patrick Sébastien recadré par Pascal Praud en plein direct, a été remercié par la chaîne il y a quatorze mois.

Et depuis, l'animateur ne semble toujours pas avoir digéré la nouvelle. Et pour cause, selon lui, cela se serait fait de façon assez limite. Invité au micro d'Europe 1 ce samedi 4 juillet, l'animateur n'a une nouvelle fois pas mâché ses mots et a tenu à mettre la lumière sur la façon dont il a été évincé de France 2. "La manière était immonde, commence-t-il. Ce n'était pas tellement sur le fait d'arrêter, j'aurais tenu un ou deux ans de plus, pour terminer l'histoire. Mais c'est la manière qui était immonde. On ne m'a même pas parlé."

"C'est un enfer qu'on a vécu"

Patrick Sébastien qui doit faire face à des difficultés financières, en est sûr, son départ est plus politique que dû aux audiences en baisse. "C'était juste que je ne plaisais pas à trois personnes qui décident à la place des autres. C'est un service public, donc normalement, on doit être au service du public". Malgré ce départ amer, il ne semble pas, pour autant regretter cette éviction "ce n'est pas très grave", se réjouissant d'avoir "retrouvé une liberté que je n'avais plus". Après presque 30 années de télévision, les choses avaient changé ces quatre dernières années "C'est un enfer qu'on a vécu. Ce n'est plus une télé faite pour les artistes. Il faut dire ce qu'il faut dire, surtout faire la petite phrase par rapport à la bonne cause (…) faire voir qu'on est très gentil."

Il se confie ensuite sur son avenir, assurant qu'il ne referait pas de divertissement "Moi, c'est bon, les gens m'ont assez vu. Et puis, tu ne reviens pas, surtout quand tu es parti de cette manière-là. J'ai quand même une fierté. T'es un clébard, on te met des coups de pompes, tu ne vas pas venir lécher la main de celui qui t'a mis des coups de pompes."

Par J.F.