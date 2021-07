Patrick Sébastien : Comment Laurent Ournac l'a accueilli dans Camping Paradis

La carrière de Patrick Sébastien sur France Télévisions est terminée depuis maintenant plus de deux ans. Depuis, l'animateur a rebondi, notamment sur C8 où il a présenté en avril dernier l'émission "Samedi Sébastien". Ce lundi, ,c'est cette fois en tant qu'acteur que les téléspectateurs le retrouveront, dans "Camping Paradis" sur TF1. Au micro de nos confrères de Télé-Loisirs, Patrick Sébastien a accepté de se confier sur cette expérience et notamment sur l'accueil que lui a réservé la star du programme, Laurent Ournac : "Lui, visiblement, me connaissait bien puisqu’il m’a dit : 'Quand j’étais petit, je te regardais'. Je me rends compte qu’il y a des tas de mômes de 35 ou 40 balais aujourd’hui qui ont grandi avec moi, et ça me touche. C’est vrai que j'ai fait tellement de choses… et pourtant, à la télé, on m'a toujours pris pour une merde !".

Nouveau tacle à Delphine Ernotte

Cet entretien a également été l'occasion pour Patrick Sébastien de s'attaquer une nouvelle fois à France Télévisions lorsqu'il lui a été demandé si avoir sa propre série sur le service public le tenterait : "Impossible ! Delphine Ernotte a clairement mis son véto. Et ce, quelle que soit la qualité des projets qu’on pourrait lui apporter. Au moins, c’est clair. La frustration vient surtout du fait que quand tu tiens un bon scénario, une belle histoire, tu aimerais pouvoir la faire vivre" regrette l'ancien animateur du "Plus grand cabaret du monde". Quant aux raisons qui l'ont poussé à accepter de jouer dans "Camping Paradis", difficile de ne pas voir dans sa réponse une nouvelle pique à la patronne de France TV : "J’ai accepté d'y participer parce que Camping Paradis est une série populaire qui plaît, sauf à ceux qui se br… avec leurs 'programmes de qualité'". La blessure ne semble pas complètement refermée.

Par Benjamin S.