Patrick Sébastien : Delphine Ernotte fait des révélations sur son éviction

Le 12 octobre 2018, Patrick Sébastien était évincé de France 2. Après 23 ans de bons et loyaux services, l'animateur emblématique du "Plus grand cabaret" était prié d'aller voir ailleurs. Une décision qu'il a évidemment eu beaucoup de mal à digérer. Dans une interview à TV Mag, il avait déclaré à l'époque : "C’est dégueulasse, ce n’est pas juste. Il y a des millions de gens qui aiment encore ça et c’est la volonté de trois personnes. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais ça me fait de la peine pour eux, pour moi, pour mes équipes." Il avait également ajouté : "S'ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s'ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus". Une provocation qui n'aurait pas du tout plu au sein de France Télévisions et qui aurait causé sa perte.

le seul responsable ?

Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions vient de faire quelques révélations concernant ce départ on ne peut plus mouvementé. Dans les colonnes de la version française du magazine Forbes qui sera publiée ce vendredi 2 octobre, elle revient sur cette décision et assure que Patrick Sébastien est l'unique responsable.

"L'émission qui était formidable par certains côtés, vieillissait un peu. Pas tant les numéros qui étaient présentés que ce qui se passait autour. L'audience baissait fortement. On a donc demandé à Patrick Sébastien d'évoluer, de moderniser le concept, mais il a décliné". Elle ajoute ensuite : "Patrick Sébastien est très doué, c’est un grand animateur, il sait repérer des talents incroyables. J'aurais sincèrement préféré qu’il nous dise : “OK, je comprends, on bosse”. On l'aurait toujours à l'antenne". Des révélations qui risquent de ne pas plaire à Patrick Sébastien, qui a récemment annoncé une mauvaise nouvelle.

