Patrick Sébastien évincé de France 2, une "erreur" selon Nicolas Pernikoff (Exclu vidéo)

Chaque mercredi, Jacques Sanchez est aux commandes de son émission "Face aux médias" qu'il présente sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel le présentateur recueille les confidences de son invité. Mercredi 3 février, Nicolas Pernikoff était son invité. Il fait partie de la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". Avant ça, il a été patron des flux de France Télévisions. Et c'est lui qui avait choisi de mettre Cyril Hanouna à l'antenne, en deuxième partie de soirée, le jeudi soir, sur France 4.

"Le jour où on a fait cette émission, on a su que c'était parti, que ça allait marcher. Il y a eu cette magie qui a opéré (...) On a beaucoup échangé avec Cyril, on s'est mis d'accord, et on a mis à l'antenne cette mouture définitive. Après, c'est lui qui porte le projet, je ne suis rien (...) Cyril est un ami, je le défend et il est brillant", a-t-il dit.

"Il manque fortement à France Télévisions"

Lorsqu'il était à France Télévisions, Nicolas Pernikoff a travaillé avec de nombreux animateurs, de Michel Drucker à Nagui en passant par Laurent Ruquier ou encore Patrick Sébastien. Jacques Sanchez a voulu savoir quel est son plus beau souvenir "parmi toutes ces grandes stars de la télévision". Ce à quoi le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a répondu : "Patrick Sébastien est l'un des rares mecs qui a des c*****es. S'il a un problème avec vous, il vous le dit, il ne va pas parler à tout le monde et ça se règle d'homme à homme". Il a ensuite confié que ses relations avec l'animateur ont été "très faciles" du temps où ils collaboraient ensemble.

S'il était encore aujourd'hui à France Télévisions, se serait-il séparé de lui ? "Non, jamais. Je pense que c'est une erreur, il manque fortement à France Télévisions (NDLR, Patrick Sébastien a été évincé de France 2 en 2018). D'ailleurs, on le voit bien, ils ont du mal à retrouver des audiences. C'était un peu celui qui permettait de fidéliser les téléspectateurs le samedi. Ils ont du mal aujourd'hui à recréer un rendez-vous le samedi", a-t-il répondu.

