Patrick Sébastien fustige le réveillon à Versailles de France 2

Pour fêter le réveillon du 31 décembre, France 2 a choisi le Château de Versailles comme lieu des festivités. Après le trio formé par Faustine Bollaert, Sophie Davant et Daphné Bürki en 2019, Stéphane Bern va clôturer l'année 2020. Privé de ses nombreux visiteurs à cause de la crise sanitaire, le monument classé au patrimoine mondial de l'humanité va accueillir de nombreux artistes pour une soirée avec "des séquences théâtrales, de l'humour, des chansons", a annoncé Stéphane Sitbon-Gomez, numéro 2 de France Télévisions, au Parisien. Tandis que "les héros du quotidien seront mis en avant", un grand feu d'artifice va marquer le passage à la nouvelle année. Si France Télévisions fait preuve d’ambition avec ce réveillon de la Saint-Sylvestre, cela n'est pas du goût de Patrick Sébastien qui a présenté cette soirée pendant de nombreuses années.

Patrick Sébastien fustige le réveillon de France 2

Viré de France 2 après 23 ans de bons et loyaux services, l'animateur présentait à chaque 31 décembre, un numéro spécial du "Plus grand cabaret du monde". Après Cyril Hanouna qui a fustigé le réveillon de France 2 à Versailles, Patrick Sébastien a aussi déploré ce choix dans une interview pour TV Magazine. "Des gens ont grandi avec ce rendez-vous, mais ceux qui ont décidé de l'arrêter se foutent de ça ! Ils se font plaisir et, si la plèbe n'est pas contente, tant pis pour elle ! Et cette année, le service public fait ça au palais de Versailles ! C'est symptomatique de la société dans laquelle on vit", a-t-il taclé. Pendant ce temps, l'animateur continuera d'être présent sur les écrans le 31 décembre, puisqu'il sera invité comme en 2019, dans Le Grand Bêtisier de TF1, animé par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Par Marie Merlet