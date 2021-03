Patrick Sébastien interdit sur le service public : ce qu'il aimerait dorénavant faire à la télévision (Vidéo)

Jean-Marc Morandini a présenté un nouveau numéro inédit de "Morandini Live" riche en actualité. En plus d'avoir reçu l'avocat de Selim Fourniret dans le cadre de la diffusion du téléfilm "La Traque" ce lundi soir sur TF1, le présentateur a pu s'entretenir avec Patrick Sébastien. Une première pour ce dernier qui a accepté de se livrer sans langue de bois sur différents sujets, notamment sur la cérémonie des César qui s'est tenu le 12 mars dernier à l'Olympia.

Ainsi, il a réagi à ce que Corinne Masiero a fait pour dénoncer la situation des intermittents depuis le début de la crise sanitaire. En effet, l'actrice de la série phare "Capitaine Marleau" s'est mise totalement nue sur la scène de la prestigieuse cérémonie. "Elle a du caractère Corinne Masiero. Ça ne m’a pas choqué ça m’a fait marrer", a confié Patrick Sébastien.

"La fabrication des émissions me manque"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Marc Morandini a voulu savoir si Patrick Sébastien en a fini avec la télévision, presque deux ans après son éviction de France Télévisions. "Ce n'est pas que c'est fini, c'est qu'ils ne me veulent pas, nulle part. Si je pouvais faire la télévision que j'aime (...) On s'adressait à un public populaire que les gens qui dirigent n'aiment pas, c'est tout. Mais ce n'est pas grave. On peut faire autre chose", a-t-il répondu. A-t-il des regrets ? "Ce qui me manque le plus, c'est de voir mes artistes, c'est de faire mes "années bonheur" en rencontrant tous mes potes musiciens. La fabrication des émissions me manque. Je croise tous les jours des gens dans la rue qui me disent : 'On a grandi avec toi, tu fais partie de notre vie', ça me suffit", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Ce que je vis, les gens dont je m'entoure, je n'ai plus cette pression (...) La télé d'aujourd'hui m'intéresse, mais elle n'est pas faite pour moi et inversement. C'est autre chose, ce n'est pas la peine (...) Je suis interdit sur le service public (...) Il y a des ordres pour m'interdire, alors qu'ils ne viennent pas parler de liberté d'expression, je n'ai pas tenu de propos racistes, sexistes, insultants, je suis interdit. Le nom de Patrick Sébastien, il est rayé. Ce n'est pas dit qu'on me reverra pas, mais pas pour faire des émissions. J'ai des idées de jeux, j'ai plein d'autres choses à faire".

