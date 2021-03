Patrick Sébastien : l'animateur fait son grand retour à l'antenne !

En 2019, la nouvelle faisait l'effet d'une bombe. Après plus de vingt années de bons et loyaux services, Patrick Sébastien était remercié par France 2. Une fin de contrat que l'animateur n'a toujours pas digéré tant cela a été brutale. Interrogé par le magazine Télé 7 Jours en décembre dernier, l'ancien animateur de l'émission "Le Plus Grand Cabaret du monde" se confiait sur son avenir à la télévision, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles n'étaient pas bonnes. "J’ai fait trente-cinq ans de télé, j’ai 50 ans de métier… Les quatre dernières années, c’était un enfer ! J’ai rencontré des gens formidables, à la télé, j’adore ça, mais ça a été un enfer à cause de trois personnes. Je ne vais pas revenir dessus, c’est fait !".

un retour très attendu !

Patrick Sébastien ajoutait ensuite qu'il ne reviendrait pas à la télévision en tant qu'animateur : "J’ai définitivement renoncé, pour deux bonnes raisons : primo, pour l’instant, je n’en ai pas envie et, deuzio, ça n’intéresse personne à France Télévisions".

Mais il semblerait qu'il ait changé d'avis ! En effet, Patrick Sébastien fera bel et bien son grand retour comme animateur mais sur C8 ! Le 17 avril prochain il présentera sa nouvelle émission "Samedi Sébastien". Dans ce programme, il reviendra sur deux de ses émissions cultes comme "Le Plus Grand Cabaret du Monde" ou encore "Les Années bonheur". Pour cette émission, il s'entourera de nombreuses personnalités comme Cyril Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze ou encore Jean Dujardin.

Par J.F.