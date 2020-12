Patrick Sébastien prêt à faire une croix sur sa carrière à la télé ? Il se confie

C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. En 2019, Patrick Sébastien était remercié de France 2. Durant vingt-deux ans, il a animé les samedis soir "Le plus grand Cabaret du monde", une émission familiale et populaire qui faisait à chaque diffusion, le bonheur de plusieurs millions de téléspectateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette éviction, Patrick Sébastien à toujours beaucoup de mal à la digérer. Dans une interview accordée à TV Mag, il se confiait sur le sujet en octobre dernier : "J’ai fait trente-cinq ans de télé, j’ai 50 ans de métier… Les quatre dernières années, c’était un enfer ! J’ai rencontré des gens formidables, à la télé, j’adore ça, mais ça a été un enfer à cause de trois personnes. Je ne vais pas revenir dessus, c’est fait !"

"ça n'intéresse personne"

Mais il semblerait que Patrick Sébastien n'ait toujours pas digéré cette nouvelle, à tel point que cela lui ait fait prendre une grande décision. Interrogé par Télé 7 Jours, il s'est confié sur son avenir à la télévision. Et une chose est sûre, vous ne reverrez pas Patrick Sébastien en tant qu'animateur. "J’ai définitivement renoncé, pour deux bonnes raisons : primo, pour l’instant, je n’en ai pas envie et, deuzio, ça n’intéresse personne à France Télévisions".

Alors Patrick Sébastien peut-il faire son grand retour sur une autre chaîne que France 2 ? Il a confié que pour l'instant, ce n'était pas du tout d'actualité. Il faudra patienter encore quelques mois avant de savoir quels seront les nouveaux projets de Patrick Sébastien.

Par J.F.